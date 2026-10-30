Lâm Đồng kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong thi hành án hành chính

Đoàn công tác Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Mai Lương Khôi làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về kết quả thi hành án hành chính

Về phía tỉnh Lâm Đồng, dự buổi làm việc có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và một số địa phương trong tỉnh.

Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 298 bản án hành chính thuộc trách nhiệm thi hành của UBND và Chủ tịch UBND các cấp. Trong đó, 199 bản án tồn đọng từ cấp huyện được chuyển giao về cấp xã sau sắp xếp và 99 bản án phát sinh mới. Đến nay, địa phương đã thi hành xong 83 bản án, còn 215 bản án đang trong quá trình giải quyết.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng Dương Tín Hòa báo cáo tại buổi làm việc

Phần lớn các bản án chưa thi hành xong liên quan đến bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là những vụ việc phức tạp, cần sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị trong quá trình rà soát hồ sơ, xác định trách nhiệm và tổ chức thực hiện các nội dung theo phán quyết của tòa án.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn phát sinh trong quá trình thi hành án, nhất là đối với các bản án liên quan đến đất đai. Những vướng mắc về quy định pháp luật, trình tự thực hiện và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan cũng được trao đổi nhằm tìm giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc kéo dài.

Chủ tịch UBND phường Mũi Né Lê Thanh Sơn báo cáo công tác thi hành án hành chính trên địa bàn

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cảm ơn những ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn công tác, qua đó giúp tỉnh nâng cao hiệu quả thi hành án hành chính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát từng bản án, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tập trung tháo gỡ những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi hành, bảo đảm các bản án, quyết định của tòa án được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong giải quyết các vụ việc, vụ án, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không để các bản án tồn đọng kéo dài, nhất là những vụ việc liên quan đến đất đai.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp Nguyễn Thị Hoàng Giang làm rõ các vấn đề quan tâm tại buổi làm việc

Từ thực tiễn triển khai tại địa phương, UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Tố tụng hành chính và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP theo hướng bổ sung cơ chế gia hạn thi hành án có điều kiện; quy định rõ trách nhiệm pháp lý của người đứng đầu UBND khi không chấp hành bản án; tăng cường vai trò giám sát của HĐND đối với công tác thi hành án hành chính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong giải quyết các vụ việc, vụ án

Tỉnh cũng đề xuất mở rộng phạm vi ủy quyền của người bị kiện nhằm hạn chế tình trạng vụ án kéo dài do người bị kiện vắng mặt. Bên cạnh đó, địa phương kiến nghị làm rõ trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn và giải thích của Tòa án, Viện Kiểm sát trong quá trình thi hành án. Trương ương rà soát, sửa đổi các quy định liên quan của pháp luật đất đai để bảo đảm phù hợp với Luật Tố tụng hành chính, tạo thuận lợi cho việc tổ chức thi hành bản án.

Đối với những vụ việc kéo dài do pháp luật chưa có quy định cụ thể hoặc quy định chưa phù hợp với thực tiễn, tỉnh đề xuất nghiên cứu cơ chế đặc thù để tháo gỡ, bảo đảm các bản án được tổ chức thi hành theo đúng quy định.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Lâm Đồng. Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đợt khảo sát nhằm đánh giá toàn diện, khách quan kết quả thi hành án hành chính sau 1 năm sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; qua đó nhận diện những khó khăn, vướng mắc để đề xuất giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành án, đặc biệt tại cấp xã.

Trên cơ sở kết quả khảo sát và kiến nghị của địa phương, Đoàn công tác sẽ tổng hợp, tham mưu giải pháp theo thẩm quyền; phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tháo gỡ những vấn đề phát sinh, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành các bản án hành chính, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.