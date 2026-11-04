Lâm Đồng kiểm tra khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đi kiểm tra công tác khám sức khỏe cho người dân. (Ảnh: MINH MINH)

Xã Hàm Thuận Bắc đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân là 12.305/26.064 người, đạt 47%. Các nhóm chưa hoàn thành chỉ tiêu gồm trẻ em từ 6 đến dưới 18 tuổi, nhóm đối tượng ưu tiên và người từ 18 tuổi trở lên. Trong đó, trẻ em dưới 6 tuổi và học sinh đã hoàn thành chỉ tiêu. Tuy nhiên, tỷ lệ khám sức khỏe ở nhóm đối tượng ưu tiên và nhóm dân số từ 18 tuổi trở lên còn thấp, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chỉ tiêu chung của toàn xã.

Hiện nay, một số người dân chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc khám sức khỏe định kỳ, chưa chủ động sắp xếp thời gian tham gia khám, dẫn đến tỷ lệ người dân tham gia khám còn thấp, nhất là nhóm người trưởng thành và các đối tượng ưu tiên. Địa bàn rộng, dân cư ở không tập trung, nghề nghiệp chủ yếu là làm nông, nghề lao động tự do, thời gian thực hiện ngắn nên người dân tham gia rải rác, không tập trung.

Lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra khám sức khỏe cho người dân tại xã Hàm Thuận Bắc. (Ảnh: MINH MINH)

Tại xã Đông Giang, có 2.444/4.161 người được khám sức khỏe, đạt 58%. Một số trường hợp đưa xe đến tận nhà để chở người dân đến khám do thiếu phương tiện; đồng thời đã phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, vận động người thân, gia đình, hàng xóm cùng tham gia.

Tại xã Hàm Liêm có 12.152/24.564 người dân trên toàn xã đã được khám sức khỏe, đạt 49%. Dù đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, tăng cường vận động tuyên truyền, nhưng tỷ lệ khám ở nhóm người cao tuổi, người thuộc diện chính sách và người từ 18 tuổi trở lên vẫn còn thấp, ảnh hưởng lớn đến tiến độ chung của các địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc phát biểu. (Ảnh: MINH MINH)

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc yêu cầu các địa phương và cơ sở khám, chữa bệnh phối hợp chặt chẽ hơn nữa, cần tính toán, bố trí nhân lực phù hợp, khoa học và chi tiết; bố trí đội khám lưu động đến tận nhà đối với nhóm yếu thế, với quyết tâm tích hợp sổ khám sức khỏe điện tử cho toàn dân. Đội ngũ y, bác sĩ cần có thái độ ân cần, tư vấn, giải thích rõ cho người dân hiểu khi chưa thể trả kết quả ngay. Bên cạnh đó, các địa phương cần tiếp tục cập nhật thông tin vào hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe toàn dân.