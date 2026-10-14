Lâm Đồng kiểm tra đột xuất việc giải quyết thủ tục đất đai

Tỉnh Lâm Đồng sẽ kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ thực thi nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính đất đai tại các địa phương

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười vừa ký Quyết định số 4957/QĐ-UBND về thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Đoàn kiểm tra do ông Trần Thanh Toàn, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm trưởng đoàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu và việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Đáng chú ý, các cơ quan, đơn vị, địa phương được lựa chọn kiểm tra theo hình thức ngẫu nhiên, đột xuất. Đoàn kiểm tra có quyền yêu cầu cung cấp báo cáo, hồ sơ, tài liệu liên quan và làm việc trực tiếp với lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức có liên quan.

Thời kỳ kiểm tra được xác định từ ngày 1/7/2025 đến ngày 10/10/2026. Đợt kiểm tra được thực hiện đến ngày 20/10/2026.

Việc kiểm tra thủ tục đất đai sẽ được tỉnh Lâm Đồng thực hiện ngẫu nhiên, đột xuất tại các địa phương

Để phục vụ công tác kiểm tra, đoàn đã yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, các chi nhánh trực thuộc và UBND các xã, phường, Đặc khu Phú Quý báo cáo theo đề cương, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đoàn sẽ báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiến nghị xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có vi phạm theo quy định. Đồng thời, đoàn đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế, tháo gỡ vướng mắc và cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Thông qua đợt kiểm tra, Lâm Đồng hướng đến nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, siết chặt kỷ luật hành chính và cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục đất đai, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.