Nhân viên thực hiện lưu mẫu thực phẩm tại bếp ăn trường học (ảnh minh họa).

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kế hoạch số 149/KH-SNNMT ngày 11/11/2026, về kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở cung cấp thực phẩm nông, lâm, thủy sản cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch được triển khai trên cơ sở Kế hoạch số 18658/KH-UBND ngày 28/10/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục.

Đối tượng kiểm tra gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh, cung cấp thực phẩm cho trường học có tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú hoặc căng tin.

Trong đó, cơ quan chức năng ưu tiên kiểm tra các đơn vị cung cấp thực phẩm cho nhiều trường học hoặc với số lượng lớn; những cơ sở cung cấp thịt, trứng, thủy sản, rau củ, nấm và thực phẩm sơ chế, đóng gói.

Các cơ sở có hồ sơ nguồn gốc chưa đầy đủ, điều kiện bảo quản tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hoặc từng có phản ánh, cảnh báo cũng thuộc diện được chú trọng kiểm tra.

Nội dung kiểm tra tập trung vào giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hợp đồng cung ứng, hóa đơn, chứng từ và hồ sơ truy xuất nguồn gốc của từng lô hàng. Đồng thời, các đoàn kiểm tra sẽ đánh giá điều kiện nhà xưởng, trang thiết bị sơ chế, phương tiện vận chuyển, quy trình bảo quản thực phẩm tươi sống nhằm phòng ngừa nguy cơ nhiễm chéo.

Cơ quan chức năng cũng tăng cường lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, gồm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau quả, tồn dư kháng sinh, chất cấm trong thịt, thủy sản và các chỉ tiêu vi sinh vật gây hại.

Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các cơ sở cung ứng thực phẩm thực hiện đầy đủ quy định về an toàn thực phẩm, bảo đảm nguồn gốc nguyên liệu và khả năng truy xuất khi cần thiết. Các trường học được khuyến nghị tăng cường kiểm soát ngay từ khâu tiếp nhận thực phẩm phục vụ bữa ăn hằng ngày.