Lâm Đồng kiểm soát chặt tàu cá ra, vào cảng, xuất, nhập bến

Quang cảnh tại đầu cầu Lâm Đồng

Chủ trì tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về IUU.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tại Phiên họp thứ 35, các bộ, ngành và địa phương được giao thực hiện 22 nhiệm vụ; đến nay đã hoàn thành 5 nhiệm vụ, duy trì thực hiện 15 nhiệm vụ thường xuyên và đang triển khai 2 nhiệm vụ theo tiến độ.

Công tác chống khai thác IUU trên cả nước đã có nhiều chuyển biến. Phương thức quản lý từng bước chuyển từ báo cáo hành chính sang quản trị bằng dữ liệu; đội tàu được theo dõi theo trạng thái của từng phương tiện; hệ thống giám sát hành trình tàu cá được sử dụng để phát hiện, cảnh báo nguy cơ vi phạm; hoạt động truy xuất nguồn gốc thủy sản được số hóa trên hệ thống eCDT.

Các đại biểu dự hội nghị

Đến ngày 30/9/2026, cả nước có 80.003 tàu cá từ 6m trở lên được đăng ký, cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase; tỷ lệ tàu còn hạn giấy phép khai thác đạt khoảng 96%. Trong số 27.520 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên, có 27.238 tàu đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Sau đợt thanh tra lần thứ 5, Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra 38 khuyến nghị đối với Việt Nam. Đến nay, 31 khuyến nghị đã được thực hiện đầy đủ và có kết quả kiểm chứng; 5 khuyến nghị đang tiếp tục hoàn thiện theo lộ trình; 2 khuyến nghị đang được trao đổi, làm rõ với EC.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc báo cáo về kết quả rà soát, kiểm soát tàu cá ra, vào cảng và xuất, nhập bến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc báo cáo tình hình tỉnh Lâm Đồng tại cuộc họp

Từ đầu năm 2026 đến nay, Lâm Đồng ghi nhận 6.737 tàu với 31.599 lượt cập cảng và 7.333 tàu với 33.047 lượt rời cảng được cập nhật trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử eCDT. Trong đó, tàu khai thác thủy sản có 30.801 lượt cập cảng và 32.201 lượt rời cảng; tàu hậu cần khai thác thủy sản có 798 lượt cập cảng và 846 lượt rời cảng.

Qua rà soát, số liệu tàu cá rời, cập cảng trên hệ thống eCDT và số liệu tàu xuất, nhập bến qua các trạm kiểm soát biên phòng vẫn còn chênh lệch. Việc kiểm soát tàu cá cập cảng, giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ tại một số khu vực còn hạn chế.

Nguyên nhân chủ yếu là hệ thống cảng cá trên địa bàn chưa được đầu tư đồng bộ; còn nhiều bến tạm, bãi ngang nằm xa cảng cá và chưa có tổ chức quản lý thường trực, dẫn đến khó kiểm soát đầy đủ hoạt động xuất, nhập bến cũng như sản lượng thủy sản khai thác được bốc dỡ.

Toàn tỉnh hiện có 5 cảng cá đã được công bố mở gồm: cảng cá Phan Thiết, Phú Hải, La Gi, Phan Rí Cửa và Liên Hương. Tỉnh cũng đã công bố 2 điểm neo đậu, bốc dỡ, chuyển tải thủy sản tạm thời tại Đặc khu Phú Quý; thành lập lực lượng thường trực kiểm soát tàu cá, giám sát sản lượng bốc dỡ và thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Các đại biểu nghe báo cáo tại cuộc họp

Qua rà soát, Lâm Đồng xác định 641 tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU và 864 tàu chưa đủ điều kiện hoạt động. Các trường hợp này đã được lập danh sách, phân loại, giao cơ quan chức năng và chính quyền địa phương theo dõi, kiểm soát, không để xuất bến khi chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh đã thực hiện 1.216 chuyến tuần tra, kiểm tra 6.764 tàu cá. Toàn tỉnh đã xử phạt hành chính 244 vụ vi phạm với tổng số tiền hơn 3,69 tỷ đồng; đồng thời tiếp tục xác minh, xử lý một vụ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Lâm Đồng xác định thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát, đối chiếu và chuẩn hóa dữ liệu tàu cá; tăng cường phối hợp giữa biên phòng, kiểm ngư, ban quản lý cảng cá và chính quyền địa phương; kiểm soát chặt tàu cá ra, vào cảng, xuất, nhập bến; giám sát sản lượng bốc dỡ và khép kín chuỗi truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Các tỉnh báo cáo tình hình địa phương qua hình thức trực tuyến

Tỉnh cũng sẽ tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, tàu có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dữ liệu và tài liệu kiểm chứng, sẵn sàng làm việc với Đoàn thanh tra EC lần thứ 6.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu cả hệ thống chính trị của địa phương phải vào cuộc, không được khoán trắng công việc này cho đồng chí Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố; phát huy vai trò của người đứng đầu các địa phương.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy)

Đồng thời, phải xem việc gỡ Thẻ vàng của EC là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng từ nay đến cuối năm phải tập trung thực hiện, gắn với phát triển ngành thủy sản bền vững; tập trung thực hiện mục tiêu “5 không”: không phát sinh tàu cá bị nước ngoài bắt giữ; không để tàu không đủ điều kiện hoạt động; không để vụ việc vi phạm quy định về hệ thống VMS không được xử lý hoặc kéo dài; không để lô hàng không truy xuất được nguồn gốc; không để số liệu báo cáo khác với dữ liệu và hồ sơ thực tế, bảo đảm báo cáo đúng, trung thực, đồng bộ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống IUU. (Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy)

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương liên quan. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường bám sát các nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1516, phát huy vai trò Tổ công tác, từng bước xử lý triệt để các tồn tại liên quan đến khuyến nghị của EC.

Sau phiên họp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần thành lập đầu mối thường xuyên tiếp nhận, trao đổi, giải thích, làm rõ các vấn đề EC yêu cầu phản hồi. Các bộ, ngành phải tích cực phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.