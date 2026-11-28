Người dân Lâm Đồng cần đề phòng ứng phó với mưa lũ, ngập lụt.

Thực hiện Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 26/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động ứng phó thiên tai tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND các xã, phường và Đặc khu Phú Quý theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin cảnh báo đến từng thôn, bản, tổ dân phố và người dân.

Các địa phương khẩn trương rà soát khu vực xung yếu, kiên quyết sơ tán, di dời người dân khỏi vùng có nguy cơ ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; đặc biệt quan tâm người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế và bảo đảm đầy đủ nơi ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm tại khu vực sơ tán. Đồng thời, tổ chức lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo, lập rào chắn, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại các ngầm tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết hoặc khu vực sạt lở; chủ động triển khai phương án tiêu thoát nước bảo vệ khu đô thị và vùng sản xuất nông nghiệp.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ, tiếp nhận thông tin sự cố qua Tổng đài 112 để kịp thời tham mưu xử lý; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh cần bố trí lực lượng tại các địa bàn trọng điểm có nguy cơ ngập sâu, chia cắt để sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự.

Đối với hệ thống công trình thủy lợi, thủy điện, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Công Thương và các địa phương chỉ đạo vận hành khoa học, an toàn nhằm giảm lũ cho vùng hạ du, đồng thời chủ động tích nước cuối mùa lũ phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Các chủ hồ, đập thường xuyên kiểm tra hiện trạng công trình, mực nước; tuân thủ quy trình điều tiết và thông báo kịp thời cho chính quyền, cơ quan chức năng vùng hạ du khi xả nước, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp.

Cùng với đó, các sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Công Thương chủ động phương án bảo vệ an toàn tính mạng, cơ sở vật chất, nhất là hệ thống giao thông, lưới điện, thông tin liên lạc, trường học, cơ sở y tế; dự trữ hàng hóa thiết yếu và bảo vệ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cần nâng cao chất lượng dự báo sát thực tế; các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tăng cường thông tin chỉ đạo ứng phó, phổ biến kỹ năng phòng tránh thiên tai cho người dân, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại.