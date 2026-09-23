Lâm Đồng không cho phép 'thấy khó, đề xuất điều chỉnh giảm thu ngân sách'

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp làm việc với cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách từ nhà, đất

Sáng 23/9, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp chủ trì họp nắm bắt tiến độ thu ngân sách nhà nước từ lĩnh vực đất, nhà.

Năm 2026, tổng kế hoạch thu sử dụng đất của Lâm Đồng 7.300 tỷ đồng. Trong đó, thu tiền thuê đất là 800 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất là 6.500 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Đến hết 18/9/2026, toàn tỉnh thực hiện được gần 3.250 tỷ đồng, đạt 44,5% kế hoạch năm. Trong đó, nguồn từ thu đất thực hiện gần 492/800 tỷ đồng; thu từ tiền sử dụng đất 2.767/6.500 tỷ đồng.

Theo đánh giá, tiến độ thu ngân sách từ đất, nhà tại Lâm Đồng chưa đạt yêu cầu đề ra. Nguyên nhân lớn nhất được các đơn vị xác định là do quá trình xác định giá đất, căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất có sự thay đổi lớn. Điều này gây khó khăn trong quá trình tính các nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự cuộc họp

Việc tìm kiếm, lựa chọn tổ chức tư vấn xác định giá đất hiện còn bất cập và chậm trễ. Bởi vì, phần lớn các tổ chức tư vấn xác định giá đất ở các tỉnh khác, trong khi, chi phí chi trả cho các tổ chức tư vấn còn khá thấp nên nhiều đơn vị từ chối không tham gia.

Chưa kể, tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, thời gian hoàn thiện hồ sơ pháp lý, lập phương án đấu giá kéo dài. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn những khó khăn nhất định.

Tại cuộc họp, các đơn vị liên quan đề xuất nhiều giải pháp để tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách từ đất, nhà trong thời gian tới. Liên quan đến tháo gỡ nguồn thu từ đất, Phó trưởng Thuế tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Tiến khẳng định, riêng tiền thuê đất hơn 800 tỷ đồng năm 2026 bảo đảm thu đạt.

Phó trưởng Thuế tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Tiến báo cáo tiến độ thu ngân sách từ đất, nhà

"Hiện nay, việc xây dựng lộ trình thu từ một số dự án còn gặp khó khăn, Thuế tỉnh đề xuất Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính sớm thực hiện công tác phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá đất", Phó trưởng Thuế tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Tiến đề xuất.

Báo cáo công tác thu ngân sách từ đất, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Vũ Xuân Quỳnh khẳng định, đối với các dự án do sở thực hiện xác định giá đất để tính thu tiền sử dụng đất bảo đảm sẽ hoàn thành.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Vũ Xuân Quỳnh đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất

Tuy nhiên, một số dự án do quy định về thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất nên việc thu nộp ngân sách nhà nước trong năm 2026 có thể không đạt.

"Sở Nông nghiệp và Môi trường đang bám sát kế hoạch, lộ trình, tích cực đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thực hiện công tác xác định giá đất các dự án để tăng thu", ông Quỳnh cho biết.

Đại diện Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh thông tin kết quả nguồn thu từ lĩnh vực đấu giá các dự án

Về phía Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh thông tin, năm 2026, đơn vị được giao thu hơn 1.740 tỷ đồng từ 4 dự án. Đến nay, Trung tâm tích cực phối hợp với các đơn vị để hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, trình phương án đấu giá.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp khẳng định, thu ngân sách nhà nước là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng. Các đơn vị liên quan phải quyết tâm đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao trên tất cả các lĩnh vực, sắc thuế. Lâm Đồng không cho phép tình trạng "thấy khó, từ đó, đề xuất điều chỉnh giảm thu ngân sách, nhất là thu sử dụng đất".

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các đơn vị tuyệt đối cho phép tình trạng "thấy khó để đó, đề xuất điều chỉnh giảm thu ngân sách, nhất là thu sử dụng đất"

Các đơn vị, địa phương tích cực đẩy nhanh giải pháp tăng thu, nhất là nguồn thu từ đất, nhà. Vì đây là nguồn thu chủ yếu để tỉnh có nguồn tái đầu tư xây dựng cơ bản.

Nếu thực hiện tốt, địa phương được sử dụng rất lớn nguồn ngân sách cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các địa phương, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, từ đó, quyết tâm thu, tuyệt đối không thấy khó để tìm cách trì hoãn. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu Sở Tài chính, Thuế tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tập trung xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể, tăng nguồn thu từ đất và các dự án.

Đối với những dự án đã giao đất, cho thuê đất mà chưa có giá đất, các đơn vị khẩn trương thuê cơ quan tư vấn xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt bảng giá đất. Trong quá trình thực hiện, khó ở đâu, gỡ tại đó, tuyệt đối không để câu chuyện thấy khó không thực hiện.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đề nghị các đơn vị, địa phương cộng đồng trách nhiệm, quyết tâm thu đạt, vượt số thu ngân sách

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Trung tâm Quản lý nhà khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục đối với các dự án, đẩy nhanh phương án đấu giá, tăng thu ngân sách Nhà nước.

Riêng các xã, phường, địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu phải hết sức cộng đồng, trách nhiệm, bỏ ngay nhận thức thu ngân sách là nhiệm vụ của Sở Tài chính, Thuế tỉnh. Mỗi địa phương xác định nguồn thu từng địa bàn, từ đó, có lộ trình khai thác thu đúng, thu đủ, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước.