Động thái này nhằm khơi thông các nguồn lực tài nguyên đất đai và dòng vốn xã hội, tạo đòn bẩy phục hồi đồng đều cho các ngành kinh tế, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Tại buổi làm việc đánh giá tình hình kinh tế tháng 10,10 tháng năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm diễn ra chiều 18/11, bức tranh kinh tế tỉnh Lâm Đồng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực nhưng chưa đồng đều giữa các khu vực.

Hoạt động sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ vững chắc cho nền kinh tế tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: C.H)

Báo cáo của Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trần Nhật Huy cho thấy, trong tháng 10/2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt khoảng 29.000 tỷ đồng (bằng hơn 97% kế hoạch). Trong khi khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ vững chắc khi vượt kế hoạch đề ra (đạt hơn 11.100 tỷ đồng), thì khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ vẫn còn khoảng cách so với kỳ vọng, đặc biệt ở các lĩnh vực như sản xuất kim loại, vận tải, logistics, viễn thông và thương mại bán lẻ.

Điểm sáng nổi bật nhất trong bức tranh kinh tế Lâm Đồng thời gian qua chính là sức hút đầu tư tư nhân và nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh gắn với sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai. Tính đến ngày 17/11/2026, toàn tỉnh đã thu hút 75 dự án đầu tư mới (tăng 20 dự án so với cùng kỳ năm 2025) với tổng vốn đăng ký hơn 187.700 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chính quyền địa phương đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn cho 307/365 dự án đầu tư ngoài ngân sách (đạt hơn 84%), qua đó giải phóng nguồn lực từ hơn 215.000 tỷ đồng vốn đầu tư và sử dụng hiệu quả quỹ đất gần 17.388 ha, giúp 51 dự án chính thức đi vào vận hành, đóng góp trực tiếp vào năng lực sản xuất xanh và tăng trưởng của tỉnh.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay nằm ở tiến độ giải ngân vốn đầu tư công khi lũy kế mới đạt khoảng 13.100 tỷ đồng (tương đương gần 62% kế hoạch).

Quỹ đất triển khai các dự án đầu tư trọng điểm đang được tỉnh Lâm Đồng tập trung tháo gỡ vướng mắc để sớm đưa vào khai thác hiệu quả (Ảnh: C.H)

Trước áp lực thời gian không còn nhiều, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải hành động quyết liệt với tinh thần rõ trách nhiệm, phấn đấu quý sau cao hơn quý trước.

Trọng tâm hàng đầu là xử lý dứt điểm điểm nghẽn cho 58 dự án ngoài ngân sách còn tồn đọng (tổng vốn hơn 53.100 tỷ đồng, diện tích khoảng 7.229 ha) và khẩn trương lập biểu đồ cam kết giải ngân chi tiết cho hơn 8.100 tỷ đồng vốn đầu tư công còn lại,quyết tâm đạt tối thiểu 95% vào cuối năm 2026 và cán đích 100% vào cuối tháng 1/2027.

Sự quyết liệt từ khâu điều hành của chính quyền kết hợp với việc giải phóng nguồn lực đất đai, dòng vốn cho doanh nghiệp sẽ tạo ra lực đẩy cộng hưởng mạnh mẽ. Qua đó, không chỉ giúp kinh tế Lâm Đồng về đích trọn vẹn trong năm 2026 mà còn định hình quỹ đạo tăng trưởng xanh, hiệu quả và bền vững cho những năm tới.