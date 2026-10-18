Lâm Đồng: Khơi thông đèo Đa Mi sau lũ cuốn, đất đá tràn xuống đường

Ngày 18/10, ông Trần Trung Hải, Chủ tịch UBND xã La Dạ (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, lực lượng quân sự, công an xã phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ đã cơ bản khắc phục sự cố đất đá tràn xuống mặt đường tại khu vực suối Đa Chos, trên đèo Đa Mi thuộc quốc lộ 55.

Mưa lũ, đất đá tràn xuống đường gây ách tắc giao thông tại đèo Đa Mi, quốc lộ 55.

Trước đó, đêm 17/10, mưa lớn gây lũ, cuốn theo lượng lớn đất đá tràn xuống, vùi lấp mặt đường trên đoạn dài hàng chục mét, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND xã La Dạ đã huy động lực lượng quân sự, công an xã, an ninh cơ sở phối hợp với Hạt Quản lý đường bộ khẩn trương tiếp cận hiện trường, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và triển khai các biện pháp khắc phục.

Máy múc, xe ben được điều động để giải phóng đất đá, xử lý điểm sạt tràn. Đến rạng sáng 18/10, phần lớn đất đá đã được dọn dẹp, mặt đường cơ bản thông thoáng, các phương tiện có thể lưu thông trở lại.

Theo ông Trần Trung Hải, trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lớn, địa phương đã chủ động bố trí lực lượng trực, theo dõi thời tiết và triển khai các phương án ứng phó. Khi xảy ra sự cố, các lực lượng phối hợp xử lý, bảo đảm an toàn giao thông.