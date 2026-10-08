Lâm Đồng: Khôi phục giao thông sau mưa lớn gây sạt lở trên đèo Bảo Lộc

Ngày 8/10, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Trạm Mađaguôi phối hợp với Công ty Xây dựng 886 Thành Nam, đơn vị quản lý tuyến đèo Bảo Lộc, tổ chức khắc phục điểm sạt lở trên Quốc lộ 20, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông tại khu vực sạt lở trên đèo Bảo Lộc.

Vị trí sạt lở tại Km104+900, Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc, thuộc địa phận phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, đất, đá từ taluy phía trên tràn xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT Trạm Mađaguôi có mặt tại hiện trường, phối hợp với đơn vị quản lý đường huy động phương tiện chuyên dụng thu dọn đất, đá, đồng thời tổ chức cảnh báo, điều tiết giao thông qua khu vực.

Thời điểm xảy ra sạt lở không có phương tiện đi qua nên không gây thiệt hại về người và tài sản.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, toàn bộ đất, đá tràn xuống mặt đường đã được thu dọn, giao thông qua vị trí sạt lở được bảo đảm. Lực lượng chức năng tiếp tục bố trí biển cảnh báo, theo dõi diễn biến để kịp thời xử lý nếu phát sinh sạt lở.

Đất, đá từ taluy sạt xuống mặt đường Quốc lộ 20 qua đèo Bảo Lộc sau mưa lớn.

Trước đó, đêm 7/10, mưa lớn kéo dài nhiều giờ tại khu vực phường 3 Bảo Lộc khiến nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, gây ngập tại một số khu vực thuộc xã Đạ Huoai 3.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự cùng phương tiện khơi thông hệ thống thoát nước, xử lý các điểm ngập, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Mưa lớn cũng gây ngập tại một số khu dân cư thuộc địa bàn xã Đại Lào cũ, nay thuộc phường 3 Bảo Lộc. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, dọn dẹp nhà cửa và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.

Trước nguy cơ sạt lở đất, đá trên các tuyến đèo khi mưa lớn kéo dài, lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện, đặc biệt là lái xe đường dài, cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng khi lưu thông qua đèo Bảo Lộc.