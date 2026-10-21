Lâm Đồng: Khởi động Dự án RECAF tại khu vực Đắk Nông cũ

Hội thảo khởi động Dự án “Giảm thiểu khí thải tại khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu Chương trình hành động quốc gia REDD+ (RECAF)” – khu vực Đắk Nông

Hội thảo được tổ chức nhằm khởi động các hoạt động của Dự án RECAF tại khu vực Đắk Nông, đồng thời cung cấp thông tin về mục tiêu, định hướng và các nội dung triển khai dự án đến chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và những đơn vị liên quan. Qua đó, tăng cường sự phối hợp trong quá trình thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên thiên nhiên và giảm phát thải khí nhà kính.

RECAF là dự án hướng đến góp phần thực hiện các mục tiêu của Chương trình hành động quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các-bon rừng. Việc triển khai dự án tại khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ có ý nghĩa trong việc thúc đẩy quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng gắn với phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, cộng đồng dân cư đối với môi trường.

Thông qua hội thảo, các đại biểu có điều kiện nắm bắt thông tin, trao đổi những nội dung liên quan đến quá trình triển khai dự án tại địa phương, từ đó tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý dự án với chính quyền cơ sở và các tổ chức liên quan. Đây cũng là cơ sở để lồng ghép các hoạt động bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và phát triển sinh kế bền vững vào quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Việc tham gia các hoạt động của Dự án RECAF góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu./.