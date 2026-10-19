Lâm Đồng khởi động Chiến dịch 'Không một mình-kết nối không tổn thương'

Khởi động chiến dịch “Không một mình” năm 2026 tại Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: CTV)

Chương trình được tổ chức đồng loạt tại 4 điểm trường tiên phong, gồm: Trường đại học Yersin Đà Lạt, Trường trung học phổ thông chuyên Thăng Long, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh và Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Lê Quý Đôn, thu hút sự tham gia, hưởng ứng của khoảng 5.000 học sinh, sinh viên, phụ huynh, cán bộ, giáo viên, các KOL, nhà sáng tạo nội dung và các đơn vị đồng hành.

Chiến dịch “Không một mình” năm 2026 tại Lâm Đồng có chủ đề “Phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên”; chương trình diễn ra đến ngày 10/12, thuộc kế hoạch của Tiểu ban Chỉ đạo An ninh mạng tỉnh Lâm Đồng.

Khởi động chiến dịch “Không một mình” năm 2026 tại Trường đại học Yersin Đà Lạt. (Ảnh: CTV)

Với chủ đề trên, chiến dịch “không một mình” năm 2026 mang thông điệp “Kết nối không tổn thương” được tổ chức với rất nhiều hoạt động thiết thực, gần gũi, ý nghĩa, như phong trào cộng đồng “5 phút cùng em”, cuộc thi “Tìm kiếm gương mặt đại sứ an toàn số học đường tỉnh Lâm Đồng năm 2026”, cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu về phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng”.

Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại điểm Trường đại học Yersin Đà Lạt, lan tỏa thông điệp: “Lâm Đồng: Không một mình-kết nối không tổn thương”. (Ảnh: CTV)

Cùng với đó là chương trình đào tạo, xây dựng đội ngũ chuyên gia, an toàn số tại địa phương; tổ chức chuỗi workshop toàn tỉnh về an toàn trực tuyến và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng tại các cơ sở giáo dục với ưu tiên đến gần hơn với trẻ em, thanh thiếu niên vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Quang cảnh khởi động chiến dịch “Không một mình” năm 2026 tại Trường đại học Yersin Đà Lạt. (Ảnh: CTV)

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng - đơn vị chủ trì tham mưu tại địa phương, việc triển khai thành công tại 4 điểm trường tiên phong sẽ tạo tiền đề nhân rộng các hoạt động của chiến dịch tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, lan tỏa thông điệp “Kết nối không tổn thương” đến từng học sinh, giáo viên, phụ huynh và cộng đồng tại địa phương.

KOL, đại sứ đồng hành chiến dịch “Không một mình” năm 2026 tại Lâm Đồng phát động phong trào "5 phút cùng em". (Ảnh: CTV)

Thông qua hoạt động tại một số điểm trường tiên phong để có sự nhận diện ban đầu, tổng quan về chiến dịch; huy động sự chung tay, tham gia của các cơ sở giáo dục và toàn xã hội đối với các hoạt động tiếp theo của chiến dịch, hướng đến mục tiêu xây dựng không gian số Lâm Đồng nhân văn, an toàn, lành mạnh.

Khởi động chiến dịch “Không một mình” năm 2026 tại Trường trung học phổ thông chuyên Thăng Long. (Ảnh: CTV)

Tại chương trình, cuộc thi “Đại sứ An toàn số học đường” và phong trào “5 phút cùng em” được đồng loạt phát động, lan tỏa tinh thần chủ động bảo vệ bản thân, quan tâm, lắng nghe và sẻ chia, để mỗi trẻ em, thanh thiếu niên luôn có điểm tựa trước những rủi ro trên không gian mạng.

Điểm Trường trung học phổ thông chuyên Thăng Long hưởng ứng chiến dịch “Không một mình” năm 2026 tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: CTV)

Khởi đầu bằng lễ phát động, hành trình “Không một mình” tiếp tục được nối dài bằng những hành động thiết thực mỗi ngày, như gia đình lắng nghe, thầy cô đồng hành, học sinh, sinh viên sẻ chia và hỗ trợ nhau trước những nguy cơ trên không gian mạng, để mỗi trẻ em, thanh thiếu niên đều biết rằng mình luôn được quan tâm, bảo vệ và không bao giờ phải đối mặt với khó khăn một mình.

KOL, đại sứ đồng hành chiến dịch “Không một mình” năm 2026 tại Lâm Đồng giao lưu cùng học sinh Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Lê Quý Đôn. (Ảnh: CTV)

Không gian mạng an toàn không chỉ được tạo nên từ công nghệ hay những quy tắc bảo vệ, mà còn bắt đầu từ sự thấu hiểu, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi người, để không một trẻ em, thanh thiếu niên nào phải đơn độc trước những tổn thương trên không gian mạng.

Quang cảnh khởi động chiến dịch “Không một mình” năm 2026 tại Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh. (Ảnh: CTV)

Chương trình truyền tải thông điệp: “Lâm Đồng: Không một mình-kết nối không tổn thương”. (Ảnh: CTV)

Chương trình phát đi thông điệp, hãy cùng chung tay hành động vì một môi trường số nhân văn, an toàn và lành mạnh: “Lâm Đồng: Không một mình-kết nối không tổn thương”.