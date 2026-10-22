Lâm Đồng khơi dậy khát vọng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thanh niên

Các đồng chí chủ trì Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng với thanh niên. (Ảnh: CTV)

Chiều 22/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười có buổi đối thoại với thanh niên trên địa bàn, với chủ đề “Phát huy vai trò thanh niên trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp, kết hợp trực tuyến đến 124 điểm cầu xã, phường, đặc khu trong toàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười mong muốn thế hệ trẻ hiến kế nhiều giải pháp đột phá, đồng hành cùng tỉnh nhà trong phát triển kinh tế-xã hội. (Ảnh: BẢO VĂN)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Văn Mười nhấn mạnh, trên hành trình phát triển, Lâm Đồng cần tất cả nguồn lực, trong đó có nguồn lực rất mạnh mẽ của đội ngũ thanh niên. Đó là khát vọng, tinh thần xung kích của tuổi trẻ để đồng hành với tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị, thanh niên cần chủ động nắm bắt cơ hội, phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương, mạnh dạn khởi nghiệp từ những mô hình phù hợp với điều kiện thực tế.

Đoàn viên, thanh niên tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị đối thoại. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tỉnh xác định phát triển kinh tế vững chắc trên nền tảng ba trụ cột, gồm công nghiệp chế biến-năng lượng; nông nghiệp công nghệ cao và du lịch chất lượng cao. Đây là cơ sở định hướng đào tạo nghề, phát triển việc làm và khuyến khích thanh niên đổi mới sáng tạo.

Đồng chí gợi mở, mệnh lệnh trái tim với công việc rất quan trọng, chúng ta hãy yêu nghề rồi nghề sẽ yêu lại chúng ta. Đoàn viên, thanh niên phải luôn luôn có ước mơ, hoài bão và khát vọng vươn lên. Lãnh đạo tỉnh luôn luôn ủng hộ thế hệ trẻ trên hành trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: BẢO VĂN)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng mong muốn, mỗi đoàn viên, thanh niên nâng cao kiến thức, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, biến ý tưởng thành hành động cụ thể, góp phần vào mục tiêu phát triển của tỉnh.

Tại buổi đối thoại, nhiều ý kiến, kiến nghị của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tập trung vào các vấn đề thiết thực, như hỗ trợ vốn khởi nghiệp, kết nối thị trường, thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học, định hướng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thu hút nhân lực trẻ và chính sách nhà ở xã hội.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và đại diện các sở, ngành liên quan đã giải đáp trực tiếp, làm rõ nhiều nội dung thanh niên quan tâm.

Nhiều ý kiến, kiến nghị của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tập trung vào các vấn đề thiết thực. (Ảnh: K.Đ)

Lâm Đồng hiện có 134 tổ chức đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn; 218 đoàn cơ sở; 4.658 chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở. Toàn tỉnh hiện có hơn 621 nghìn thanh niên, trong đó hơn 63% ở khu vực nông thôn, hơn 108 nghìn thanh niên dân tộc thiểu số. Tỷ lệ thanh niên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên chiếm 24,8%.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị. (Ảnh: CTV)

Thời gian qua, các cơ quan, địa phương, đơn vị đã bám sát kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, từ đó chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn. Các chế độ, chính sách cho thanh niên được quan tâm, nhất là đối với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.