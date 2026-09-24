Lâm Đồng: Khởi công xây nhà cho hộ nghèo, cận nghèo

Thực hiện chủ trương chăm lo đời sống nhân dân, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát, Công an xã Đam Rông 3 phối hợp với Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị (PX03) Công an tỉnh Lâm Đồng, các cơ quan, đơn vị hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Lễ khởi công xây dựng nhà tạm cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Đam Rông 3.

Trước đó, Công an xã Đam Rông 3 đã phối hợp các lực lượng liên quan rà soát, nắm tình hình và khảo sát thực tế điều kiện nhà ở của các hộ dân, tập trung vào những trường hợp đang ở nhà tạm, nhà xuống cấp hoặc chưa có nhà ở ổn định.

Qua rà soát, các đơn vị thống nhất lựa chọn 3 hộ nghèo, cận nghèo để hỗ trợ xây dựng nhà ở. Trong đó, một hộ chưa có nhà, đang ở chung với người thân và 2 hộ đang ở nhà ván xuống cấp.

Việc lựa chọn được thực hiện trên cơ sở hoàn cảnh, điều kiện nhà ở và nhu cầu thực tế của từng hộ, nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng.

Nhà ván xuống cấp của 2 hộ nghèo được công an xã khảo sát để xóa nhà tạm.

Để chuẩn bị thi công, Công an xã Đam Rông 3 phối hợp các đơn vị hoàn thiện hồ sơ, khảo sát vị trí xây dựng, mặt bằng, nguồn điện, nước, phương án tập kết vật liệu và bố trí nhân lực.

Lực lượng công an xã cũng làm việc với từng gia đình để nắm nguyện vọng, thống nhất phương án xây dựng, trong đó có 2 hộ đối ứng để mở rộng diện tích nhà ở.

Chương trình có sự phối hợp, đồng hành của Công an tỉnh Lâm Đồng, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và nhà tài trợ.

Lễ khởi công xây dựng nhà ở cho 3 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Đam Rông 3 đánh dấu bước triển khai cụ thể của chương trình, góp phần giúp các gia đình có nơi ở ổn định, an toàn, từng bước cải thiện đời sống.

Hoạt động cũng thể hiện sự phối hợp giữa lực lượng công an, chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành trong thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân còn khó khăn.