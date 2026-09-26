Lâm Đồng khởi công xây dựng nhà mới cho hộ nghèo, cận nghèo

Lực lượng Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tặng 3 phần quà cho các gia đình. (ẢNH: MINH TRÂM)

Những căn nhà này từ nguồn kinh phí quyên góp tại Giải Golf Công an nhân dân trong khuôn khổ Sport Festival năm 2026. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Phòng Công tác chính trị, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; đại diện chính quyền địa phương, đơn vị đồng tài trợ Nova Group.

Theo đó, các nhà khởi công là hộ có hoàn cảnh khó khăn, điều kiện kinh tế còn hạn chế, nhiều hộ chưa có điều kiện xây dựng được căn nhà kiên cố để ổn định cuộc sống. Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở không chỉ giúp các gia đình có nơi ở an toàn, ổn định mà còn tạo thêm động lực để các hộ nghèo, cận nghèo từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế địa phương.

Lực lượng chức năng tặng quà cho các gia đình. (ẢNH: MINH TRÂM)

Những căn nhà mới được xây dựng từ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chính quyền, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ còn tặng 3 phần quà cho các gia đình.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Quang Trung, Trưởng Phòng Công tác chính trị cho biết, việc chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, là trách nhiệm và tình cảm của lực lượng Công an nhân dân. Thông qua những hoạt động thiết thực, lực lượng công an mong muốn góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Căn nhà khởi công. (ẢNH: MINH TRÂM)

Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan triển khai các hoạt động an sinh xã hội thiết thực, hướng về cơ sở, chăm lo các gia đình còn khó khăn; đồng thời sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội cùng chung tay thực hiện mục tiêu giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.