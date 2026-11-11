Lâm Đồng: Khởi công trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe tại xã Nam Thành

Xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng vừa khởi công Dự án Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe loại 3 Quyết Thắng - Nam Thành do Công ty Cổ phần Tổng hợp Quyết Thắng làm chủ đầu tư.

Lễ khởi công trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Quyết Thắng - Nam Thành

Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 4.114m², gồm khu nhà điều hành, phòng học lý thuyết, sân sát hạch, đường thực hành lái xe, bãi đỗ phương tiện cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Khi hoàn thành, trung tâm được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi để người dân xã Nam Thành và khu vực lân cận tiếp cận dịch vụ đào tạo, sát hạch lái xe, giảm thời gian, chi phí đi lại. Đồng thời, công trình có thể tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ phụ trợ.

Chủ đầu tư cam kết triển khai công trình đúng thiết kế được phê duyệt, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và phòng cháy, chữa cháy.

Theo lãnh đạo UBND xã Nam Thành, việc triển khai dự án thể hiện kết quả bước đầu trong công tác xúc tiến, thu hút nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hạ tầng, dịch vụ trên địa bàn.

Trong điều kiện nguồn lực ngân sách còn hạn chế, sự tham gia của doanh nghiệp vào những dự án phục vụ nhu cầu thiết thực của người dân góp phần giảm áp lực đầu tư công, đồng thời tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ

Dự án được triển khai trên cơ sở định hướng quy hoạch chung xã Nam Thành đã được phê duyệt. Chính quyền địa phương kỳ vọng công trình sau khi đi vào hoạt động sẽ bổ sung cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe, tạo cơ hội việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ liên quan.

Lãnh đạo UBND xã Nam Thành nhấn mạnh, thu hút được nhà đầu tư là bước đầu, việc đồng hành, hỗ trợ để dự án triển khai đúng quy định, bảo đảm tiến độ và phát huy hiệu quả mới là yêu cầu quan trọng.

Theo đó, chính quyền địa phương cam kết phối hợp, hướng dẫn doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm môi trường đầu tư công khai, minh bạch.

Địa phương cũng đề nghị chủ đầu tư thực hiện đầy đủ cam kết, quan tâm tạo việc làm cho lao động tại chỗ, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

Việc triển khai Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Quyết Thắng - Nam Thành được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ thống dịch vụ phục vụ người dân, đồng thời tạo thêm động lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.