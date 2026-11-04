Lâm Đồng: Khoảng 200 nhãn hàng giảm giá từ 30% đến 80%

Những vấn đề đang được các doanh nghiệp quan tâm là tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng tại các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN). Đây là nhóm có số lượng kiến nghị nhiều nhất tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngành Công Thương năm 2026, do UBND TP. Đà Nẵng tổ chức ngày 3/11/2026, với khoảng 21 kiến nghị liên quan đến các dự án KCN Thuận Yên, Đông Quế Sơn, Tam Thăng, Bắc Chu Lai và các CCN Chợ Lò, Đồi 30, Phú Mỹ.