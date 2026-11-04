Lâm Đồng: Khoảng 200 nhãn hàng giảm giá từ 30% đến 80%
Diễn ra từ ngày 4 đến 8-11, chương trình Đà Lạt Mega Sale có khoảng 200 nhãn hàng trong và ngoài nước tham gia, áp dụng mức giảm giá từ 30% đến 80%.
Sáng 4-11, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bigbang Hàng Hiệu tổ chức chương trình khuyến mại hàng hiệu Đà Lạt Mega Sale.
Các sản phẩm được khuyến mại gồm nước hoa, mỹ phẩm, thời trang, đồ thể thao, giày dép, phụ kiện, trang sức, sản phẩm chăm sóc gia đình và trẻ em, hàng tiêu dùng, gia dụng…
Chương trình nhằm kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng, du khách, tạo cơ hội mua sắm sản phẩm của các thương hiệu trong và ngoài nước với giá ưu đãi. Qua đó, góp phần đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ tại Lâm Đồng.
Đà Lạt Mega Sale kéo dài đến hết ngày 8-11
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/lam-dong-khoang-200-nhan-hang-giam-gia-tu-30-den-80-post879943.html