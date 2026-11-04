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Lâm Đồng: Khoảng 200 nhãn hàng giảm giá từ 30% đến 80%

Diễn ra từ ngày 4 đến 8-11, chương trình Đà Lạt Mega Sale có khoảng 200 nhãn hàng trong và ngoài nước tham gia, áp dụng mức giảm giá từ 30% đến 80%.

Báo Sài Gòn Giải Phóng
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Các nhãn hàng tham gia chương trình áp dụng mức giảm giá từ 30% đến 80%. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Các nhãn hàng tham gia chương trình áp dụng mức giảm giá từ 30% đến 80%. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sáng 4-11, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bigbang Hàng Hiệu tổ chức chương trình khuyến mại hàng hiệu Đà Lạt Mega Sale.

Các sản phẩm được khuyến mại gồm nước hoa, mỹ phẩm, thời trang, đồ thể thao, giày dép, phụ kiện, trang sức, sản phẩm chăm sóc gia đình và trẻ em, hàng tiêu dùng, gia dụng…

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm tại gian hàng mỹ phẩm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm tại gian hàng mỹ phẩm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Chương trình nhằm kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng, du khách, tạo cơ hội mua sắm sản phẩm của các thương hiệu trong và ngoài nước với giá ưu đãi. Qua đó, góp phần đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ tại Lâm Đồng.

Người tiêu dùng tìm hiểu gian hàng mỹ phẩm tại chương trình. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Người tiêu dùng tìm hiểu gian hàng mỹ phẩm tại chương trình. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đà Lạt Mega Sale kéo dài đến hết ngày 8-11

ĐOÀN KIÊN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/lam-dong-khoang-200-nhan-hang-giam-gia-tu-30-den-80-post879943.html