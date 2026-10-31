Lâm Đồng khen thưởng cá nhân bàn giao sớm mặt bằng phục vụ dự án ở Sơn Mỹ

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng dự, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Đặng Hoàng Phúc, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động phối hợp trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sơn Mỹ I.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh biểu dương sự đồng thuận, hợp tác của ông Đặng Hoàng Phúc trong quá trình triển khai dự án. Việc chủ động phối hợp thực hiện phương án bồi thường, nhận tiền bồi thường và sớm bàn giao mặt bằng không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng mà còn thể hiện trách nhiệm đối với sự phát triển chung của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (bên phải) và Giám đốc Sở Nội vụ Lâm Đồng Đỗ Văn Chung (bên trái) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Đặng Hoàng Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Ba Cúc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Bằng khen là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp của cá nhân ông Đặng Hoàng Phúc, đồng thời thể hiện sự trân trọng của tỉnh đối với các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tích cực đồng hành cùng chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh mong muốn tinh thần hợp tác, đồng thuận này tiếp tục được phát huy, góp phần đưa các chương trình, dự án trọng điểm sớm đi vào thực tiễn, tạo việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai Khu công nghiệp Sơn Mỹ I. Tăng cường tuyên truyền, vận động, kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sơn Mỹ I có tổng diện tích đất thu hồi khoảng 1.070 ha, liên quan đến 822 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Dự án tác động đến 805 hộ gia đình, cá nhân phải di dời, tái định cư; trong đó có 284 hộ thuộc diện thu hồi đất ở, nhà ở và khoảng 243 hộ dự kiến cần bố trí đất hoặc nhà tái định cư.

Đến nay, công tác thông báo thu hồi đất, đo đạc, kiểm đếm đã hoàn thành đối với toàn bộ diện tích và các trường hợp liên quan. Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 đã chuyển hồ sơ để địa phương xét pháp lý đối với 720 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức, với diện tích 807 ha. UBND xã Sơn Mỹ đã hoàn thành xét pháp lý 695 trường hợp, tương ứng 768 ha.

Đối với công tác lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cơ quan chức năng đã lập, niêm yết phương án đối với 312 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức, diện tích 496 ha. UBND xã Sơn Mỹ đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 206 trường hợp với diện tích 453 ha.

Trong công tác giải phóng mặt bằng, đến nay 110 hộ gia đình, cá nhân đã nhận tiền bồi thường và bàn giao 146 ha đất, trong đó, ông Đặng Hoàng Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Ba Cúc đã bàn giao 16,05 ha. Lũy kế diện tích giải phóng mặt bằng đạt 222 ha, chủ đầu tư cũng đã được bàn giao đợt 1 diện tích 76,5 ha để triển khai dự án.

Quang cảnh hội nghị

Việc kịp thời bàn giao mặt bằng của các tổ chức, cá nhân góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Khu công nghiệp Sơn Mỹ I, tạo điều kiện phát triển hạ tầng công nghiệp, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng.