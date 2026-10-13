Lâm Đồng khen thưởng 25 doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu

UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

Ngày 13.10, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp năm 2026 trên địa bàn tỉnh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10).

Tham dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan cùng đại diện hơn 100 doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chúc mừng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam. Đồng thời, đánh giá cao đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua.

“Qua cuộc gặp gỡ lần này, đã thể hiện sự cảm thông, chia sẻ và đặc biệt nói lên lời tri ân của lãnh đạo tỉnh đến với các doanh nhân, doanh nghiệp trong suốt thời gian qua và tới đây. Tỉnh cam kết sẽ luôn luôn chia sẻ, đồng hành tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp hoạt động và phát triển”, ông Hồ Văn Mười chia sẻ.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chúc mừng các doanh nhân, doanh nghiệp nhân buổi gặp mặt

“Tỉnh mong muốn các doanh nghiệp cùng đồng hành với chính quyền vượt qua khó khăn, tập trung nguồn vốn, máy móc, phương tiện để các dự án sớm đi vào hoạt động. Đặc biệt, phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở ngành trong tỉnh phải đồng hành, chia sẻ với doanh nghiệp và xem công việc của doanh nghiệp là công việc của mình. Chính quyền và doanh nghiệp hãy cùng đồng hành, tháo gỡ và làm sao để dự án sớm đi vào triển khai có hiệu quả tốt nhất.

Ông Trịnh Bá Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng phát biểu

Ông Trịnh Bá Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện nay phần lớn các doanh nghiệp tại Lâm Đồng có quy mô nhỏ và vừa, nguồn lực còn hạn chế nhưng luôn bền bỉ, năng động và giàu khát vọng. Bằng sự nỗ lực của mình, các doanh nghiệp đã duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, đóng góp cho ngân sách và chung tay với các hoạt động từ thiện xã hội.

“Điều đáng trân trọng hơn là trên hành trình ấy, doanh nghiệp không đơn độc. Chúng tôi luôn cảm nhận rõ sự quan tâm sâu sắc, tinh thần hành động quyết liệt và sự đồng hành, trách nhiệm của các cấp chính quyền trong tỉnh trong việc lắng nghe, cải thiện môi trường đầu tư và tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp”, ông Dũng chia sẻ.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết thêm: “Những tháng còn lại của năm 2026 là chặn nước rút rất quan trọng, cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi quyết tâm tập trung nguồn lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng tốc chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh cùng tỉnh phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số và cải thiện chỉ số BPI".

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng hoa cho các doanh nhân, doanh nghiệp

Nhân sự kiện, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm đã tặng hoa chúc mừng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh.

Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng biểu dương các doanh nhân tiêu biểu nhận danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng” năm 2026 và tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 12 doanh nghiệp và 13 doanh nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

25 tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong dịp này

Buổi gặp mặt được kết thúc bằng nghi thức Thắp lửa vươn xa với khẩu hiệu “Chính quyền đồng hành – Doanh nghiệp vươn xa”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Thắp lửa vươn xa

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cũng đã có thư chúc mừng đến cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.