Từ ngày 27 - 30/11, người dân và du khách tham gia khảo sát, đóng góp ý kiến về Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch (phương án) điều tra dư luận xã hội, ghi nhận ý kiến đánh giá của du khách và người dân về Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Theo đó, việc điều tra, khảo sát dư luận xã hội nhằm thu thập, đo lường và phân tích mức độ đánh giá, đồng thuận, tâm tư, nguyện vọng của các đối tượng tham gia.

Các dữ liệu thu thập được sẽ là cơ sở, thông tin phục vụ công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển văn hóa, du lịch địa phương; quảng bá hình ảnh văn hóa, con người, du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng đến du khách trong nước và quốc tế.

Cuộc khảo sát cũng góp phần tôn vinh giá trị hoa, cây cảnh, nghề trồng hoa, rau và các nông sản đặc thù của Lâm Đồng, thúc đẩy giao lưu, trao đổi và phát triển ngành nghề theo hướng hội nhập, xanh, bền vững.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cuộc điều tra sẽ được thực hiện trực tuyến, không hạn chế số lượng người tham gia. Thời gian triển khai khảo sát từ 8 giờ 30 phút ngày 27/11 đến 16 giờ 30 phút ngày 30/11/2026.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì xây dựng, hoàn thiện bảng hỏi, hướng dẫn chọn mẫu, tổ chức khảo sát, kiểm soát chất lượng dữ liệu và tổng hợp kết quả. Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đảng ủy xã, phường, đặc khu phối hợp triển khai, bảo đảm việc tham gia khảo sát tự nguyện, khách quan, không can thiệp hay tác động đến nội dung trả lời của người tham gia.