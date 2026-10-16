Lâm Đồng khảo sát, tìm giải pháp xử lý rác thải ven biển Mũi Né

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc (nón đen) cùng lãnh đạo sở, ngành, địa phương liên quan đã có chuyến khảo sát dọc bờ biển Mũi Né

Đoàn đã khảo sát dọc bờ biển, hệ thống xử lý nước thải ở một số resort khu vực Mũi Né và làng chài Mũi Né (phường Mũi Né).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Mũi Né là một trong những địa phương ghi nhận tình trạng rác trôi dạt vào bờ hằng năm, diễn biến rõ vào mùa gió Nam (khoảng từ tháng 6 - tháng 10).

Tình trạng rác thải đại dương trôi dạt vào bờ biển diễn biến theo mùa, không ổn định và biến động giữa các năm. Rác từ ngoài khơi và các vùng biển lân cận theo dòng hải lưu, thủy triều trôi dạt vào vịnh Mũi Né, tích tụ từ khu vực bãi trước kéo dài đến khu vực làng chài, bãi Rạng…

Lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân cùng chung tay dọn rác thải đại dương. (Ảnh: Thùy Linh)

Ngoài nguồn rác từ biển trôi dạt, khu vực ven biển còn phát sinh rác từ hoạt động nuôi trồng, đánh bắt hải sản gần bờ; chợ tự phát, hoạt động buôn bán nhỏ lẻ trên bãi biển và việc xả rác không đúng nơi quy định của một bộ phận người dân. Các nguồn này làm gia tăng lượng rác tồn đọng tại khu vực ven biển.

Công tác thu gom tại các bãi biển hiện thuộc phạm vi quản lý của cơ sở kinh doanh, khu du lịch cơ bản được duy trì thường xuyên. Đối với bãi biển công cộng, bãi tắm cộng đồng, các địa phương đã tổ chức các đợt ra quân, huy động lực lượng tại chỗ và các lực lượng hỗ trợ để thu gom, xử lý. Qua đó, cơ bản đã thu gom lượng rác từ biển trôi dạt vào bờ và tập kết tại các khu vực này.

Công tác thu gom tại các bãi biển thuộc phạm vi quản lý của cơ sở kinh doanh, khu du lịch được làm khá thường xuyên

Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số điểm tồn đọng rác thải từ biển trôi dạt vào bờ thuộc phường Mũi Né, phường Phú Thủy. Trong đó, đoạn bãi biển thuộc Khu du lịch Pandanus tại phường Mũi Né, còn tồn đọng khoảng 500 m3 rác; khu vực bờ kè Tả Ngạn thuộc phường Phú Hài trước đây (nay thuộc tổ dân phố 11, phường Phú Thủy). Hiện nay, các địa phương vẫn tiếp tục huy động lực lượng thu gom, xử lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc khảo sát tình hình thu gom rác thải bờ biển tại một số resort ở Mũi Né

Riêng phường Mũi Né có tuyến bờ biển dài khoảng 32 km, địa hình gồm: bãi cát, bãi đá và bờ kè, trong đó có nhiều vị trí khó tiếp cận bằng phương tiện cơ giới; có thời điểm phải huy động lực lượng quân sự, công an, biên phòng và cộng đồng dân cư tham gia. Phương thức thu gom chủ yếu được thực hiện sau khi rác đã trôi dạt vào bờ, chưa chủ động ứng phó với diễn biến rác theo mùa.

Mới đây, UBND phường Mũi Né đã xây dựng phương án thu gom, xử lý rác biển thường xuyên với tần suất 1 tuần/lần, dự kiến kinh phí ban đầu khoảng 21 tỷ đồng và đang báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh để thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc khảo sát hệ thống xử lý nước thải tại một số resort

Tại các điểm khảo sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc ghi nhận sự nỗ lực của các doanh nghiệp đã chủ động sử dụng cơ giới hóa, kinh phí để làm sạch bờ biển. Tuy nhiên, vấn đề rác thải đại dương dạt vào bờ với khối lượng lớn, các địa phương cần phải chủ động xây dựng phương án thu gom thường xuyên, phù hợp với đặc điểm địa hình, thời điểm phát sinh, hướng gió, thủy triều và khả năng huy động nguồn lực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc (đội nón đen) khảo sát hệ thống xử lý nước thải tại một số resort khu vực Mũi Né

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu các sở, ngành địa phương cần chủ động bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm theo phân cấp, tính toán cụ thể từ việc quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.

Trường hợp khối lượng rác phát sinh tăng cao, vượt khả năng cân đối của địa phương, kịp thời báo cáo, đề xuất Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí theo quy định. Đồng thời, huy động các nguồn lực hợp pháp khác để bảo đảm xử lý kịp thời, không để rác tồn đọng kéo dài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc (thứ 2 từ trái qua) khảo sát tình hình thu gom rác thải tại làng chài Mũi Né

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc cũng yêu cầu sở, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, ngư dân, chủ tàu thuyền, hộ kinh doanh, cơ sở dịch vụ và cộng đồng dân cư ven biển thực hiện đúng quy định về bảo vệ môi trường.

Làng chài Mũi Né

Riêng khu vực làng chài Mũi Né cần phải quy hoạch, chỉnh trang lại; đồng thời, sắp xếp, quản lý các hộ kinh doanh tại bến cá, tàu thuyền neo đậu, thu gom rác thải thường xuyên, để nơi đây trở thành điểm check-in thân thiện, điểm nhấn du lịch nổi tiếng của du khách trong và ngoài nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc