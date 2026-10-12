Lâm Đồng khảo sát phương án phát triển kinh tế đêm phục vụ Festival Hoa

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn (ở giữa) khảo sát thực tế khu vực chợ đêm Đà Lạt

Tại khu vực chợ đêm Đà Lạt và các địa điểm lân cận, đoàn đã kiểm tra hiện trạng hạ tầng, giao thông, cảnh quan, hoạt động kinh doanh và khả năng bố trí các không gian văn hóa, du lịch, thương mại, dịch vụ về đêm.

Trên cơ sở khảo sát thực tế, đại diện các sở, ngành và địa phương đã trao đổi, đề xuất những phương án tổ chức phù hợp với điều kiện hạ tầng, cảnh quan đô thị và định hướng phát triển du lịch của Đà Lạt.

Trong đó, các ý kiến tập trung nghiên cứu việc bố trí khu ẩm thực, khu bán hàng lưu niệm, không gian giới thiệu và kinh doanh sản phẩm OCOP; đồng thời tổ chức các chương trình biểu diễn âm nhạc, hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm phục vụ người dân, du khách.

Khu vực chợ đêm Đà Lạt

Việc hình thành những không gian hoạt động về đêm được kỳ vọng sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, khai thác hiệu quả tiềm năng khu vực trung tâm Đà Lạt, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Đây cũng là một trong những giải pháp tạo thêm điểm đến, trải nghiệm mới và không khí sôi động trong thời gian diễn ra Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn chỉ đạo tại buổi khảo sát

Chỉ đạo tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đề nghị các sở, ngành liên quan và UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp chặt chẽ, rà soát tổng thể hiện trạng các khu vực được khảo sát. Trên cơ sở đó nghiên cứu, đề xuất phương án bố trí không gian và tổ chức hoạt động cụ thể, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và phát huy hiệu quả lợi thế của khu vực trung tâm Đà Lạt.

Phát triển kinh tế đêm phải gắn kết chặt chẽ các hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại và dịch vụ; tạo thêm nhiều sản phẩm hấp dẫn, có nét đặc trưng riêng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, mua sắm và trải nghiệm của người dân, du khách. Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Quá trình xây dựng phương án cần đặc biệt chú trọng công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy. Việc tổ chức phải khoa học, văn minh, hài hòa giữa yêu cầu phát triển dịch vụ với bảo đảm cảnh quan, môi trường và hoạt động bình thường của khu vực trung tâm đô thị.

Chợ đêm Đà Lạt thu hút du khách về đêm

Đồng chí Đinh Văn Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện đề xuất về địa điểm, lộ trình và phương án tổ chức; xác định rõ từng loại hình hoạt động, thời gian thực hiện và trách nhiệm của mỗi đơn vị, làm cơ sở xem xét triển khai các không gian kinh tế đêm, góp phần tạo điểm nhấn cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn giao UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt chủ trì xây dựng đề án phát triển kinh tế đêm trên địa bàn; phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp thu ý kiến, hoàn thiện phương án và bảo đảm tiến độ chuẩn bị trước khi Festival Hoa Đà Lạt năm 2026 diễn ra.