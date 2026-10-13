Lâm Đồng khảo sát ngập lụt, xây dựng mực nước báo động lũ

Mực nước lũ dâng cao tại các sông, suối khu vực phía Tây Lâm Đồng gây tình trạng ngập lụt cục bộ

Ngày 13/10, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ điều tra, khảo sát ngập lụt, xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc tỉnh.

Tổng giá trị 2 gói thầu được phê duyệt gần 9,6 tỷ đồng, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Lâm Đồng năm 2026 và năm 2027.

Trong đó, gói thầu mua sắm thiết bị quan trắc mực nước có giá hơn 361,6 triệu đồng. Gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, với thời gian lựa chọn nhà thầu 15 ngày, dự kiến thực hiện trong quý IV/2026.

Gói thầu còn lại có giá hơn 9,2 tỷ đồng, thực hiện tư vấn điều tra, khảo sát ngập lụt và xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc tỉnh. Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, dự kiến tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2026. Thời gian lựa chọn nhà thầu là 90 ngày, thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng.

Nhiệm vụ điều tra, khảo sát hướng đến xây dựng cơ sở xác định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc tỉnh Lâm Đồng. Kết quả sẽ cung cấp thêm cơ sở phục vụ theo dõi, đánh giá tình hình ngập lụt và thông tin về mực nước báo động lũ.

Việc điều tra, khảo sát hướng đến xây dựng cơ sở xác định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông của Lâm Đồng

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2026 đến nay, Lâm Đồng ghi nhận 19 đợt thiên tai với các hình thái như: mưa lớn, dông, lốc, sét, gió giật mạnh, ngập úng, sạt lở taluy, sạt lở bờ biển và sóng lớn.

Thiên tai làm 1 người chết, 4 người bị thương, hơn 3.300 căn nhà bị hư hỏng hoặc ngập, hơn 11.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng. Nhiều công trình hạ tầng cũng bị thiệt hại, với tổng giá trị ước tính khoảng 119 tỷ đồng.