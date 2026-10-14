Lâm Đồng khảo sát kết quả thực hiện Hợp phần 2 của chương trình mục tiêu quốc gia

Quang cảnh buổi làm việc

Các đồng chí: Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Dương Khắc Mai, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chủ trì buổi làm việc.

Các đồng chí: Đặng Đức Hiệp (bên phải), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Dương Khắc Mai (bên trái), Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chủ trì buổi làm việc

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đa Cát Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, toàn tỉnh có 100/124 xã và 1.145/1.376 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, có 31 xã khu vực III và 172 thôn đặc biệt khó khăn là những địa bàn cần ưu tiên nguồn lực đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Giai đoạn 2021 - 2025, các chỉ tiêu cơ bản của chương trình hoàn thành mục tiêu đề ra; thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn, miền núi tăng 54,4% so với năm 2021. Kết quả này góp phần cải thiện đời sống người dân, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lâm Đồng Nguyễn Thị Thu Hường báo cáo tại buổi làm việc

Đối với nguồn vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 của chương trình mục tiêu quốc gia là 405,6 tỷ đồng, hiện đã giải ngân 166,3 tỷ đồng, đạt trên 40% kế hoạch.

Giai đoạn 2026 - 2030, tổng nhu cầu nguồn lực thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh hơn 5.778 tỷ đồng. Năm 2026, kế hoạch vốn được giao là 827,8 tỷ đồng, hiện mới giải ngân 26 tỷ đồng (chiếm 3,1% kế hoạch).

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Phú Nghĩ phát biểu tại buổi làm việc

Hợp phần 2 được triển khai với 5 nội dung thành phần, tập trung giải quyết những vấn đề thiết yếu tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trọng tâm của Hợp phần 2 là giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt; hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập; thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng Lê Quang Dần báo cáo tại buổi làm việc

Chương trình cũng ưu tiên đầu tư cơ sở giáo dục, trường lớp và nhà bán trú tại vùng cao; nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, phát triển học liệu số, bảo tồn văn hóa các dân tộc; đồng thời hoàn thiện hạ tầng thiết yếu gắn với yêu cầu phát triển dân sinh, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng biên giới.

Đồng chí Đa Cát Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình, nhất là việc chuyển tiếp cơ chế, chính sách sau sắp xếp đơn vị hành chính; tiến độ phân bổ, giải ngân vốn; khả năng lồng ghép các nguồn lực và hiệu quả hỗ trợ sinh kế cho người dân.

Các ý kiến cũng đề cập đến việc giải quyết nhu cầu về đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt, phát triển sản xuất và đầu tư hạ tầng thiết yếu, nhằm bảo đảm nguồn lực được phân bổ đúng đối tượng, tập trung vào những địa bàn thực sự cần hỗ trợ.

Đồng chí Dương Khắc Mai, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị đánh giá đầy đủ kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và xác định rõ nguyên nhân, nhất là các vướng mắc về cơ chế vận hành, tổ chức thực hiện chính sách và giải ngân nguồn vốn.

Đồng chí Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Đồng chí Đặng Đức Hiệp nhấn mạnh, các sở, ngành cần phối hợp rà soát từng nội dung, chính sách, xác định những vấn đề vượt thẩm quyền để tổng hợp, kiến nghị Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương xem xét, điều chỉnh. Các đề xuất cần cụ thể, có cơ sở thực tiễn, tập trung tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và bảo đảm các chính sách thực sự phát huy hiệu quả tại cơ sở.

Việc đánh giá phải bám sát thực tiễn từng địa bàn, làm rõ hiệu quả đầu tư đối với kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, tạo sinh kế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đời sống Nhân dân. Đồng chí Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh

Thông qua đợt khảo sát, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng sẽ tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các sở, ngành làm cơ sở đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trong thời gian tới.