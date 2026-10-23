Lâm Đồng khảo sát dư luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2026

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đức Lập hướng dẫn người dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính

Theo kế hoạch, cuộc khảo sát có chủ đề “Ý kiến đánh giá của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026”. Đối tượng khảo sát là cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh.

Khảo sát được thực hiện theo 2 hình thức. Với hình thức trực tuyến, người dân tham gia thông qua đường link, mã QR được chia sẻ trên các nền tảng như zalo, email, facebook và Cổng thông tin điện tử tỉnh. Số lượng người tham gia trực tuyến không hạn chế.

Đối với hình thức trực tiếp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự kiến khảo sát 1.060 người, gồm 750 người thuộc nhóm công nhân, nông dân, kinh doanh - dịch vụ tại 15 xã, phường và 310 người thuộc nhóm cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, sinh viên, chức sắc tôn giáo cùng một số nhóm liên quan.

Việc lựa chọn mẫu khảo sát được thực hiện theo phương pháp phân tầng kết hợp hạn ngạch, bảo đảm tính đa dạng về độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp và điều kiện cư trú. Qua đó, hạn chế tình trạng tập trung ý kiến vào một nhóm đối tượng hoặc một kênh tiếp cận duy nhất.

Nội dung khảo sát tập trung thu thập, đo lường mức độ đánh giá, đồng thuận, tâm tư và nguyện vọng của người dân đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2026.

Kết quả khảo sát sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời hỗ trợ công tác tuyên truyền, định hướng dư luận và xử lý những vấn đề Nhân dân quan tâm.

Theo kế hoạch, đợt khảo sát trực tuyến và trực tiếp diễn ra từ ngày 27/10 đến 16 giờ 30 phút ngày 31/10/2026. Sau đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp, xử lý và phân tích dữ liệu, dự kiến báo cáo kết quả đến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan trong khoảng thời gian từ ngày 1 - 12/11/2026.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tổ chức khảo sát, kiểm soát chất lượng dữ liệu và tổng hợp kết quả. Các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tham gia trên tinh thần tự nguyện, khách quan, không can thiệp vào nội dung trả lời. Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương tuyên truyền trước, trong và sau đợt khảo sát.