Lâm Đồng khảo sát, đánh giá thật kỹ các dự án trước khi cấp chủ trương đầu tư

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì họp với các đơn vị, địa phương về thẩm định cấp chủ trương các dự án năng lượng

Sáng 24/9, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì họp với các đơn vị, địa phương nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án năng lượng và đường dây truyền tải điện trước khi cấp chủ trương đầu tư. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 23 xã, phường nơi có các dự án đi qua.

Báo cáo tại hội nghị, Sở Tài chính thông tin, dự án Đường dây 500kV Ninh Sơn - Chơn Thành dài khoảng 275 km, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 9.105 tỷ đồng.

Riêng tại Lâm Đồng, diện tích rừng và đất lâm nghiệp bị ảnh hưởng tại các vị trí móng trụ của dự án tính sơ bộ khoảng 41,39 ha. Diện tích đất thuộc các loại rừng trong hành lang tuyến khoảng 275,72 ha.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Võ Ngọc Tuấn báo cáo về các dự án được đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư

Đối với Dự án Thủy điện Thác Ba có công suất dự kiến 18 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 650 tỷ đồng. Diện tích đất sử dụng lâu dài khoảng 62,8 ha. Dự kiến phát điện thương mại vào quý IV/2029.

Hội nghị cũng thảo luận về các dự án: Thủy điện Đrây H’Linh 4, công suất 45 MW; Thủy điện Đức Hạnh, công suất 22 MW; điều chỉnh dự án Thủy điện Thác Ba và Nhà máy điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đại Ninh.

Phó Giám đốc Sở Công thương Trần Vũ Ngoan báo cáo các nội dung thẩm định liên quan các dự án

Tại hội nghị, các địa phương cơ bản thống nhất chủ trương, định hướng, phương án quy hoạch và đang phối hợp các đơn vị tư vấn để cập nhật vào quy hoạch chung xã.

Các sở, ngành cho rằng, không thể đánh giá các dự án năng lượng như một dự án xây dựng thông thường. Các dự án phải làm rõ đầy đủ tác động đến rừng, dòng chảy, hệ sinh thái và đời sống người dân trước khi quyết định chủ trương đầu tư.

Sau khi thẩm định chủ trương, những xã, phường có dự án khẩn trương cập nhật điều chỉnh vào quy hoạch chung xã, tránh chồng chéo về sau.

Đối với những địa phương có đường dây truyền tải điện đi qua, Sở Công thương hoàn tất các thủ tục. Trên cơ sở này, các địa phương tích hợp vào quy hoạch chung xã, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đại diện các đơn vị đề xuất nội dung liên quan đến các dự án tại hội nghị

Giao nhiệm vụ cho các đơn vị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các cơ quan chuyên môn thẩm định sâu, đầy đủ tác động thực tế của từng dự án, nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường, mùa mưa lũ đang diễn ra.

Liên quan đến dự án Đường dây 500kV Ninh Sơn - Chơn Thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đề nghị, trong quá trình hoàn thiện báo cáo, Văn phòng UBND tỉnh cần trích dẫn quy định pháp luật, nội dung điều khoản để thuận tiện theo dõi, đối chiếu.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các đơn vị đánh giá thật kỹ các tác động trước khi trình UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư các dự án

Đối với đánh giá sự phù hợp quy hoạch tại tỉnh Đồng Nai và Khánh Hòa, các đơn vị căn cứ các văn bản, luận cứ chính thức của địa phương. Riêng phần tuyến qua địa bàn Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương lập biểu tổng hợp cụ thể chiều dài tuyến, diện tích đất sử dụng, diện tích hành lang tuyến, phân loại từng loại đất, qua đó, xác định rõ thẩm quyền xử lý theo quy định

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Công thương ngay sau hội nghị, đơn vị sớm cung cấp hệ tọa độ, ranh giới và vị trí các móng trụ cho các địa phương để cập nhật vào quy hoạch chung xã.

Với các dự án thủy điện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các đơn vị khảo sát thực tế, đánh giá kỹ tác động, năng lực nhà thầu trước khi cấp chủ trương đầu tư.

Các yếu tố pháp lý liên quan đến nhà đầu tư, hồ sơ, thủ tục các dự án phải thể hiện rõ từng căn cứ, điều khoản, tránh viện dẫn chung chung hoặc thiếu cơ sở. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải lưu ý các đơn vị làm rõ các yếu tố pháp lý liên quan đến nhà đầu tư, hồ sơ, thủ tục các dự án

Lãnh đạo tỉnh lưu ý các đơn vị cần đánh giá cả trước và sau khi vận hành, làm rõ khả năng tích nước, phát điện, xả nước, dòng chảy tối thiểu về hạ du và tác động đến sản xuất nông nghiệp, hệ sinh thái. Mỗi sở, ngành phải chịu trách nhiệm về nội dung thuộc lĩnh vực quản lý, làm cơ sở để Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh.

Tất cả nội dung báo cáo thẩm định phải đánh giá đầy đủ điều kiện thực hiện dự án, làm rõ các nội dung còn vướng mắc và cơ sở pháp lý trước khi trình UBND tỉnh. Từng điều, khoản cần bảo đảm chính xác, đầy đủ, thể hiện rõ trách nhiệm của cơ quan tham mưu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng hồ sơ thiếu căn cứ hoặc nội dung chưa được kiểm chứng.