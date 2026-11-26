Đoàn doanh nghiệp du lịch tỉnh Lâm Đồng đã tham quan, khảo sát thực tế tại Khu du lịch sinh thái Rừng dừa Bảy Mẫu

Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức, với sự tham gia của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, lữ hành và dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tại Khu du lịch sinh thái Rừng dừa Bảy Mẫu, phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng) đoàn đã tìm hiểu mô hình khai thác du lịch sinh thái gắn với cảnh quan sông nước, hệ sinh thái rừng dừa nước và các hoạt động trải nghiệm văn hóa bản địa.

Các thành viên trong đoàn được giới thiệu về cách tổ chức dịch vụ tham quan bằng thuyền thúng, hoạt động trải nghiệm đời sống người dân địa phương, biểu diễn dân gian và các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Đoàn khảo sát tìm hiểu mô hình khai thác du lịch sinh thái của ngư dân Rừng dừa Bảy Mẫu

Thông qua khảo sát thực tế, các doanh nghiệp Lâm Đồng có thêm góc nhìn về phương thức khai thác tài nguyên bản địa, xây dựng sản phẩm trải nghiệm và kết nối cộng đồng dân cư trong phát triển du lịch.

Tiếp đó, đoàn đến tham quan, tìm hiểu Làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước, phường Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng). Tại đây, các doanh nghiệp được giới thiệu về lịch sử hình thành, quá trình phát triển nghề truyền thống, kỹ thuật chế tác đá mỹ nghệ cũng như hoạt động kết hợp giữa sản xuất thủ công mỹ nghệ với phục vụ khách tham quan, trải nghiệm.

Làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước có lịch sử khoảng 300 - 400 năm, hiện quy tụ hơn 500 cơ sở sản xuất và chế tác đá mỹ nghệ.

Đoàn Lâm Đồng tìm hiểu kỹ thuật chế tác đá mỹ nghệ Làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước

Hoạt động khảo sát là dịp để doanh nghiệp du lịch tỉnh Lâm Đồng trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu cách thức xây dựng sản phẩm du lịch gắn với giá trị văn hóa, làng nghề và tài nguyên bản địa. Qua đó, mở ra cơ hội kết nối đối tác, hình thành các tour, tuyến liên kết và đa dạng hóa sản phẩm phục vụ du khách.

Chương trình góp phần tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch Lâm Đồng và TP Đà Nẵng, hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, xây dựng các sản phẩm du lịch liên vùng có tính kết nối và sức hấp dẫn đối với du khách.