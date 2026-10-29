Lâm Đồng khẩn trương xử lý điểm sụt lún trên Quốc lộ 28

Điểm sụt lún tại Km136 của Quốc lộ 28, đoạn giáp ranh xã Tà Đùng và xã Phúc Thọ Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Theo Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng (Sở Xây dựng), sự cố xảy ra tại đoạn Km136+800 - Km136+900 trên Quốc lộ 28. Toàn bộ mặt đường trong phạm vi này bị sụt lún, vị trí sâu nhất khoảng 30 cm. Khu vực này nằm ở đoạn giáp ranh xã Tà Đùng và xã Phúc Thọ Lâm Hà.

Tại Km136+880, lề đường bên phải xuất hiện hố sụt rộng khoảng 40 cm, sâu 50 cm. Trong khi đó, tại Km136+890, bên trái tuyến xuất hiện vết nứt dài khoảng 70 m từ mép mặt đường xuống mái taluy âm, rộng 10 cm, sâu trung bình 20 cm.

Hệ thống kè taluy âm cũng bị ảnh hưởng. Tại Km136+820, kè bên trái tuyến xuất hiện vết nứt dài 10 m, rộng trung bình 6 cm và bị đẩy ngang khoảng 10 cm. Phần chân móng kè có vết nứt dài 15 m, rộng khoảng 5 cm.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng đã yêu cầu nhà thầu triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời. Đơn vị sử dụng đá cấp phối lấp hố sụt ở lề đường, trám bề mặt bằng bê tông xi măng nhằm hạn chế nước mưa thấm xuống, đồng thời san gạt mặt đường để duy trì lưu thông.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng thi công khắc phục tại đoạn sụt lún Quốc lộ 28

Biển cảnh báo và đèn tín hiệu ban đêm được bố trí tại 2 đầu đoạn tuyến. Lực lượng chức năng cũng tổ chức theo dõi diễn biến sự cố.

Tuy nhiên, tình trạng sụt lún tiếp tục phát sinh và kéo dài, làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Đơn vị quản lý đường bộ đã bổ sung rào chắn, giăng dây, cắm biển cảnh báo và hạn chế phương tiện đi vào phần đường bên trái, phía taluy âm. Phương tiện được điều tiết lưu thông về phía làn đường bên phải.

Theo cơ quan chức năng, khu vực hư hỏng nằm trong phạm vi dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28 đoạn từ xã Di Linh đến Gia Nghĩa, thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 làm chủ đầu tư và đang chuẩn bị triển khai thi công.

Trước diễn biến sụt lún kéo dài, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng đã đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 nghiên cứu, tích hợp giải pháp xử lý triệt để vào dự án, nhằm bảo đảm ổn định lâu dài cho công trình.