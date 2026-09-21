Lâm Đồng khẩn trương xử lý điểm sạt lở trên đèo Prenn

Khu vực sạt lở trên đèo Prenn đã được đặt biển cảnh báo, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Sáng 21/9, Đoàn công tác của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đi kiểm tra, khảo sát khu vực sạt lở trên tuyến đường cửa ngõ của đô thị Đà Lạt đoạn qua đèo Prenn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Hải chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý điểm sạt lở trên, đảm bảo cho các phương tiện đi qua tuyến đèo này an toàn.

Cụ thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị gồm Sở Xây dựng, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng số 1 tỉnh, Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hương cùng các đơn vị liên quan phối hợp xử lý sự cố trên.

Trước mắt, ngay trong ngày 21/9, các đơn vị khẩn trương lên phương án gia cố mái taluy dương, nơi bùn đất vẫn đang tiếp tục trôi xuống lòng đường.

Các đơn vị phải tổ chức phân luồng, đặt biển cảnh báo, nhất là vào ban đêm để đảm bảo các phương tiện lưu thông an toàn.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng tổ chức xây dựng dự án để gia cố phần mái taluy dương của những điểm có nguy cơ sạt lở trên toàn bộ tuyến đường qua đèo Prenn, đảm bảo cho hoạt động giao thông ổn định lâu dài.

Do mưa lớn nên khu vực Km225+200 Quốc lộ 20, đoạn đi qua đèo Prenn, phường Xuân Hương-Đà Lạt liên tiếp xảy ra sạt lở taluy dương, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Cụ thể khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19/9, taluy dương tại Km225+200 bất ngờ sạt trượt, khiến ít nhất 3 tảng đá lớn cùng nhiều đất, đá tràn xuống mặt đường. Rất may, thời điểm xảy ra sự cố có nhiều phương tiện lưu thông nhưng các tài xế kịp thời phát hiện, chủ động đánh lái tránh hoặc dừng xe an toàn, không ghi nhận thiệt hại về người và phương tiện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Tổ Cảnh sát giao thông số 1 (Công an tỉnh Lâm Đồng) có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện qua khu vực nguy hiểm và phối hợp khắc phục sự cố.

Tối cùng ngày, các cơ quan, đơn vị chức năng tỉnh Lâm Đồng và Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hương-Đà Lạt đã huy động máy múc, xe cẩu chuyên dụng xử lý các vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt trượt.

Lực lượng chức năng đã di dời các tảng đá lớn, gốc thông và những khối đất đá đang treo lơ lửng trên mái taluy cao hơn 20 m; trong đó có những khối đá nặng hàng tấn nằm lưng chừng taluy được chủ động đẩy rơi xuống lòng đường. Lực lượng chức năng cũng thu dọn đất đá trên mặt đường nhằm bảo đảm giao thông. Công tác khắc phục cơ bản hoàn tất trong đêm, giao thông qua đèo Prenn trở lại bình thường, tuy nhiên đoạn sạt lở trên vẫn đang được phân luồng, chỉ cho phép các phương tiện sử dụng 3/4 làn đường đi qua đoạn này.

Đáng lưu ý, đây là lần thứ hai trong vòng 8 ngày xảy ra sạt lở tại cùng vị trí. Trước đó, tối 12/9, đất đá từ taluy dương tràn xuống, chiếm khoảng 3/4 mặt đường, khiến lực lượng chức năng phải tổ chức điều tiết, cho phương tiện lưu thông một chiều luân phiên qua khu vực nguy hiểm.

Theo ghi nhận, nguy cơ sạt lở tại khu vực này đã được cảnh báo từ trước. Trung tuần tháng 7/2026, mái taluy dương cao hơn 40 m, dài hơn 70 m tại Km225+200 từng được xử lý bằng máy móc, đồng thời giật cấp để giảm nguy cơ đất đá trượt xuống mặt đường khi mưa lớn. Tuy nhiên, từ đầu tháng 9 đến nay, tình trạng sạt trượt tiếp tục xảy ra.

Đèo Prenn là tuyến giao thông trọng yếu, cửa ngõ từ phía Nam của đô thị Đà Lạt, trung tâm tỉnh lỵ Lâm Đồng. Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đèo Prenn khởi công tháng 2/2023 với tổng chiều dài 7,4 km, tổng mức đầu tư 553 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương, thời gian thực hiện năm 2022-2023.

Sau khi nâng cấp, Prenn trở thành tuyến đèo có mặt đường rộng nhất Việt Nam với mặt đường rộng 14,5 m, bố trí 4 làn xe, tương đương quy mô đường cao tốc hạn chế giai đoạn 1.

Đây là tuyến đèo rất quan trọng của tuyến giao thông cửa ngõ đô thị Đà Lạt kết nối Cảng hàng không quốc tế Liên Khương; đồng thời, kết nối cao tốc Dầu Giây-Liên Khương sắp hình thành, trở thành tuyến giao thông huyết mạch nối tỉnh Lâm Đồng với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Trước khi được cải tạo mở rộng, nâng cấp, tuyến đèo Prenn thường xuyên bị tắc đường, ùn ứ giao thông dịp lễ, Tết và ngày nghỉ, gây nên nỗi ám ảnh cho người tham gia giao thông, nhất là du khách từ các tỉnh, thành phố phía Nam lên thành phố Đà Lạt./.