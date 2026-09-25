Lâm Đồng khẩn trương ứng phó sụt lún ven hồ Đắk Lông Thượng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc (đội nón đen) cùng lãnh đạo sở, ngành và chính quyền địa phương đánh giá hiện trạng sụt lún ven hồ

Theo ghi nhận, khu vực sạt lở, sụt lún có diện tích gần 15.000 m², chiều dài gần 300 m, dọc theo bờ hồ Đắk Lông Thượng. Trong khu vực này, xuất hiện hàng loạt vết nứt lớn, kéo dài.

Một tuyến đường bê tông kiên cố đã bị đứt gãy hoàn toàn. Một số căn homestay cũng có nguy cơ sập đổ. Nhiều cây sầu riêng, cà phê gần đó chực chờ bật gốc, rơi xuống vực.

Tình trạng sụt lún, sạt lở đất tại đây đã xuất hiện gần một tuần qua và đang có dấu hiệu tiếp tục diễn biến phức tạp.

Khu vực sụt lún bên hồ Đắk Lông Thượng, xã Bảo Lâm 2

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc đánh giá tình trạng sạt lở, sụt lún tại khu vực gần hồ thủy lợi Đắk Lông Thượng là nghiêm trọng; yêu cầu chính quyền địa phương và các ngành chức năng khẩn trương theo dõi sát diễn biến, chủ động phương án bảo vệ an toàn hồ, đập. Đồng thời, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân có nhà ở, đất sản xuất gần khu vực nguy hiểm.

Đường bê tông dẫn vào khu homestay bị đứt gãy do sụt lún

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc cũng yêu cầu thực hiện ngay việc đo đạc, kiểm kê hiện trạng, thu thập, đánh giá dữ liệu quan trắc, kiểm tra địa chất và xác định cụ thể mức độ nguy hiểm tại khu vực này.

Các phương án xử lý phải được triển khai khẩn trương, nhất là trong thời điểm mùa mưa, nhằm hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp tục lan rộng và không để ảnh hưởng đến công trình đập của hồ chứa nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc (bên phải) kiểm tra tại hiện trường

Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu chính quyền địa phương phải có phương án di dời toàn bộ người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; tuyệt đối không để người dân di chuyển qua lại tại khu vực đang sụt lún. Bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để theo dõi, cảnh báo và kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh.

Hồ thủy lợi Đắk Lông Thượng được xây dựng từ năm 2007, có dung tích chứa hơn 11 triệu m³ nước, bảo đảm cung cấp nước tưới cho khoảng hơn 2.000 ha cà phê của người dân trên địa bàn xã Bảo Lâm 1 và xã Bảo Lâm 2.

Theo chính quyền địa phương, khu vực này từng xảy ra sụt lún vào năm 2012. Từ đó đến nay, tình trạng sụt lún tiếp tục có những diễn biến phức tạp qua từng năm.