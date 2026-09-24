Lâm Đồng khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Chợ Hàm Kiệm (xã Hàm Kiệm, Lâm Đồng) và nhà dân bị ngập sâu trong nước đang được di dời vào trưa ngày 24/9. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Đến ngày 24/9, toàn tỉnh thiệt hại sơ bộ ước khoảng 24 tỷ đồng. Các địa phương vẫn đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Từ 10 giờ ngày 23/9 đến tối ngày 24/9, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa ghi nhận tại một số nơi khá cao như: Phan Rí Cửa 150mm, Mũi Né 148mm, Tuy Phong 138mm, Hồng Sơn 123mm, Hòa Thắng 122mm, Hải Ninh 121mm và Hàm Thuận Bắc 117mm…

Thanh long đang ra trái non bị ngập úng, hư hỏng hoàn toàn tại khu vực xã Hàm Kiệm (Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Mưa lớn khiến 1.874 căn nhà bị ngập lụt, ảnh hưởng, thiệt hại tại các xã, phường: Bình Thuận, Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Hàm Thuận Nam… Toàn tỉnh có khoảng 2.800 ha cây trồng bị ngập úng; cùng với đó là 10 ao cá, khoảng 430 con vật nuôi, 150kg cá trê và 50.000 con tôm thẻ chân trắng bị ảnh hưởng, thiệt hại.

Mưa lũ cũng gây ảnh hưởng đến hệ thống giao thông, cầu dân sinh và các công trình hạ tầng. Tại xã Quảng Khê, mưa lớn làm nước dâng cao, cuốn trôi hai cầu dân sinh, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân; một cầu khác bị ngập, không bảo đảm an toàn. Tuyến đường liên xã Quảng Khê - Đắk Ha bị sụt lún mặt đường khoảng 30m; một số điểm trên Quốc lộ 28 và đường dân sinh bị sạt lở taluy. Tại nhiều địa phương khác, các tuyến đường dân sinh bị ngập, sạt lở hoặc hư hỏng, gây khó khăn cho việc đi lại.

Trước diễn biến mưa lớn và nguy cơ tiếp tục xảy ra ngập lụt, sạt lở, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức thăm hỏi, động viên người dân vùng ngập lụt; đồng thời triển khai nhiều biện pháp ứng phó theo phương châm tại chỗ. Lực lượng chức năng được huy động hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn, tổ chức hỗ trợ thực phẩm, nước uống và các điều kiện cần thiết để ổn định cuộc sống tại những khu vực bị ngập.

Cầu Đúc nối phường Bình Thuận và xã Tuyên Quang nước dâng cao tạm thời bị phong tỏa, không cho người dân qua cầu. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Tại các điểm sạt lở, ngập úng, lực lượng chức năng tổ chức khơi thông dòng chảy, xử lý các vị trí bị sạt lở; đồng thời giăng dây, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm và bố trí lực lượng túc trực, theo dõi để kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh.

Đối với giao thông, các đơn vị và địa phương chủ động xử lý các điểm bị đất, đá tràn xuống mặt đường. Các địa phương đang tiếp tục đánh giá mức độ ảnh hưởng, thiệt hại và chủ động sử dụng nguồn kinh phí của địa phương để hỗ trợ người dân kịp thời theo quy định.

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, Lâm Đồng tiếp tục có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều, tối và đêm. Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng, thấp và sạt lở đất ở khu vực địa hình dốc, nền địa chất yếu vẫn còn hiện hữu. Do đó, các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ cao và chủ động phương án ứng phó, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.