Lâm Đồng: Khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt

UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2026

Ngày 8.10, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2026. Trong đó, một trong những nội dung được quan tâm đề cập chính là công tác chuẩn bị tổ chức Festival Hoa Đà Lạt năm 2026.

Nhiều phần việc đã được triển khai

Theo kế hoạch, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 có chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc" gồm 11 chương trình chính và 25 chương trình hưởng ứng, với các hoạt động trọng tâm diễn ra trong tháng 12 tại khu vực Đà Lạt.

Công tác chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 được chính quyền địa phương thông tin tại họp báo

Theo tiến độ mới nhất, các đơn vị chủ trì cơ bản đã xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức. Trong đó, chương trình khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI dự kiến diễn ra ngày 19.12 tới; chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2027 kết hợp bế mạc dự kiến tổ chức ngày 31.12.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Đối với hai chương trình này, Sở VHTTDL đã mời các chuyên gia đề xuất ý tưởng và đến nay đã tiếp nhận 6 ý tưởng. Các nội dung về ý tưởng, kịch bản, phương án tổ chức và kinh phí đang được tiếp tục hoàn thiện”.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng thông tin về tiến độ triển khai công tác chuẩn bị lễ hội

Một trong những hoạt động đang tạo dấu ấn từ sớm là chương trình phát động chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026”. Đến nay, hơn 70 xã, phường đã ban hành kế hoạch hưởng ứng; nhiều địa phương triển khai các tuyến đường hoa, tiểu công viên hoa, công trình hoa, chỉnh trang cảnh quan và vận động người dân, doanh nghiệp cùng tham gia.

Đáng chú ý, tại khu vực trung tâm Đà Lạt, các phường đã chủ động chỉnh trang đô thị, xây dựng những tuyến đường hoa phục vụ Festival.

Phường Xuân Hương - Đà Lạt triển khai 10 tuyến đường trọng điểm với 17 cụm tiểu cảnh; phường Lâm Viên - Đà Lạt có 6 tuyến đường hoa; phường Cam Ly - Đà Lạt chỉnh trang 6 tuyến đường; phường Xuân Trường - Đà Lạt triển khai công trình, tuyến đường hoa tại 12 tổ dân phố và phường Lang Biang - Đà Lạt thực hiện 6 tuyến đường hoa.

Chương trình khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI dự kiến sẽ diễn ra ngày 19.12

Với Không gian hoa, nhiều ý tưởng đã được đề xuất theo hướng kết hợp hoa với âm nhạc như “Dáng hoa”, “Mùa hoa tươi quả ngọt”, “Bản giao hưởng hoa Đà Lạt”, “Ngộ nghĩnh”, “Âm nhạc và hoa”. Tuy nhiên, đây cũng là nội dung cần được đẩy nhanh tiến độ thống nhất về quy mô, thiết kế và kinh phí do yêu cầu chuẩn bị cây, hoa và nguyên vật liệu.

Bên cạnh đó, 7 chương trình chính còn lại gồm: Trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh; Hội thảo khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Phiên chợ Rau - Hoa và Phố Trà - Cà phê - Rượu vang; Giải Dalat Palace Floral Golf Invitational; Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam năm 2026; Bế mạc Liên hoan tiếng hát truyền hình Lâm Đồng lần thứ Nhất; Carnival Ban nhạc và nhóm nhảy hiện đại... cơ bản đã được các đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch.

Công tác chỉnh trang đô thị tại các phường thuộc khu vực Đà Lạt được triển khai trong thời gian qua

Đối với 25 chương trình hưởng ứng, các sở, ngành, địa phương, tổ chức và doanh nghiệp cũng đang chủ động xây dựng kế hoạch triển khai. Trong quá trình chuẩn bị, 7 nội dung đăng ký đã được đề xuất điều chỉnh tên và quy mô nhằm phù hợp thực tế, nâng cao hiệu quả tổ chức.

Tại khu vực Bảo Lộc, 7 chương trình do UBND phường 1 chủ trì được đề xuất gộp thành 2 chương trình trọng tâm, gồm không gian giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản Bảo Lộc kết hợp trang trí hoa - tiểu cảnh “Phường 1 Bảo Lộc sắc màu hoa” và chương trình nghệ thuật chủ đề “Sắc lụa mùa hoa”, qua đó tập trung nguồn lực, thuận lợi hơn trong tổ chức và điều hành.

Tạo cú hích cho những tháng cuối năm

Theo đại diện Sở VHTTDL, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị chủ trì phải bám sát lộ trình đã được UBND tỉnh phê duyệt, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phương án và chủ động triển khai những phần việc có thể thực hiện trước. Đặc biệt, cần sớm thống nhất ý tưởng, kịch bản, phương án và kinh phí đối với chương trình khai mạc, chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2027 kết hợp bế mạc.

Hiện nay, địa phương đang khẩn trương triển khai những phần việc còn lại để chuẩn bị tốt nhất cho lễ hội

Các nội dung Không gian hoa, Trưng bày - Triển lãm hoa, cây cảnh và hệ thống công trình, tuyến đường hoa, tiểu cảnh điểm nhấn tại khu vực lõi Festival được xác định là những hạng mục cần ưu tiên phê duyệt thiết kế, phương án và kinh phí để có đủ thời gian thi công, hoàn thiện, tạo diện mạo và không khí cho mùa Festival.

Song song với công tác tổ chức, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá Festival trên báo chí, truyền hình, nền tảng số, mạng xã hội, pano, phướn và các kênh quảng bá du lịch; chuẩn bị họp báo và Trung tâm Báo chí phục vụ Festival. Các phương án về lễ tân, hậu cần, giao thông, bãi đỗ xe, nơi đón tiếp đại biểu, an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế và các điều kiện bảo đảm an toàn cũng đang được hoàn thiện.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh tầm quan trọng của Festival Hoa sắp tới tại họp báo

Với khối lượng chương trình lớn và thời gian chuẩn bị không còn nhiều, Ban Tổ chức yêu cầu tăng cường kiểm tra, đôn đốc theo từng mốc thời gian, thiết lập tiến độ chi tiết cho từng chương trình, hạng mục và nhiệm vụ. Đây được xem là cơ sở để kỳ lễ hội sắp tới được tổ chức đồng bộ, hiệu quả, tạo không khí lễ hội rộng khắp và góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng đến du khách trong nước và quốc tế.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Festival năm 2026 là sự kiện văn hóa, kinh tế, du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế, là thương hiệu đặc trưng của tỉnh nhà. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã và đang được triển khai rất khẩn trương.

Tỉnh đang tập trung hoàn thiện các chương trình nghệ thuật đặc sắc, chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng giao thông, và lên phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm và quản lý giá cả dịch vụ. Chúng tôi hướng tới một kỳ Festival đổi mới, sáng tạo, ấn tượng và phát huy tối đa sự tham gia của cộng đồng”.

Festival Hoa Đà Lạt - năm 2026 được kỳ vọng sẽ cú hích cho ngành dịch vụ, du lịch địa phương trong những tháng cuối năm

Phó Chủ tịch UBND cũng tỉnh nhấn mạnh việc tổ chức thành công, an toàn tuyệt đối Festival Hoa Đà Lạt - năm 2026 nhằm tạo cú hích lớn cho ngành dịch vụ, du lịch địa phương trong những tháng cuối năm.