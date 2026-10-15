Lâm Đồng khẩn trương tìm kiếm người phụ nữ mất tích do lũ cuốn

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm bà N.T.T.T (sinh năm 1978, trú xã La Dạ, Lâm Đồng) bị nước lũ cuốn trôi khi qua suối để thăm vườn sầu riêng tối 14/10. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 14/10, bà N.T.T.T (sinh năm 1978, trú thôn Đa Mi 1, xã La Dạ) cùng một phụ nữ khác đến khu vực miếu Ông Hổ, thuộc thôn Đoàn Kết, xã Bảo Lâm 3 để thăm vườn sầu riêng. Khi hai người băng qua suối, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh do mưa lớn kéo dài, bất ngờ cuốn trôi cả hai. Người phụ nữ đi cùng may mắn bơi được vào bờ an toàn, còn bà T bị nước cuốn mất tích.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Trần Trung Hải, Chủ tịch UBND xã La Dạ, cho biết con suối có địa hình dốc, bắt nguồn từ các đỉnh đồi thuộc xã Bảo Lâm 3 rồi chảy ra hồ Hàm Thuận. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền hai địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự và an ninh cơ sở, thợ lặn tổ chức tìm kiếm nạn nhân dọc theo dòng suối.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tổ chức tìm kiếm bà N.T.T.T (sinh năm 1978, trú xã La Dạ) bị nước lũ cuốn trôi khi qua suối để thăm vườn sầu riêng tối 14/10. Ảnh: TTXVN phát

Đoạn suối dài khoảng 10 km, vị trí nạn nhân gặp nạn cách hồ khoảng 4 km. Khi mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về tạo dòng chảy xiết. Đến hơn 12 giờ ngày 15/10, lực lượng chức năng của hai xã vẫn đang khẩn trương tìm kiếm nhưng chưa tìm thấy nạn nhân. Cơ quan chức năng địa phương khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không đi qua suối, sông, khu vực ngập nước khi mưa lớn kéo dài, nước dâng cao hoặc chảy xiết để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.