Lâm Đồng khẩn trương tìm giải pháp xử lý sạt lở sát đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê

Khu vực sụt lún xảy ra tại Km3 đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê đang triển khai, thuộc địa bàn phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng

Sạt lở sát tuyến đường, đe dọa nhà dân

Điểm sạt lở tại Km30+320, đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2), thuộc phường Đông Gia Nghĩa, đang được các cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ. Khu vực này xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến công trình giao thông và tài sản của người dân.

Theo UBND phường Đông Gia Nghĩa, khu vực sạt trượt ảnh hưởng khoảng 0,5 ha đất của gia đình ông Vũ Văn Tề ở tổ dân phố Cây Xoài. Sau thời gian mưa lớn kéo dài, đất tại đây xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường.

Qua kiểm tra thực địa cuối tháng 10/2026, đoàn công tác liên ngành tỉnh Lâm Đồng ghi nhận các vết nứt rộng trung bình 30 - 70 cm, mức độ sụt lún từ 0,5 - 1 m.

Phạm vi sạt trượt nằm gần đoạn tuyến Km30+000 đến Km30+700, phía bên trái đường. Đáng chú ý, tại Km30+320 đã xảy ra sạt lở đất, cách mép ngoài taluy dương khoảng 0,5 - 1 m.

Sạt lở xảy ra tại khu đất khoảng 0,5 ha của người dân phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, phía ta luy âm đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê

Sạt trượt đã ảnh hưởng đến diện tích cây trồng của hộ dân, gồm khoảng 500 cây cà phê, 60 cây sầu riêng, 20 trụ tiêu và 21 cây điều. Khu vực này có một căn nhà kiên cố rộng khoảng 120 m², chỉ cách vị trí có dấu hiệu sạt trượt khoảng 5 m.

Qua kiểm tra, căn nhà chưa ghi nhận hiện tượng nứt, lún hoặc biến dạng. Tuy nhiên, nếu khối đất tiếp tục dịch chuyển, công trình có nguy cơ bị ảnh hưởng, đe dọa an toàn của người và tài sản.

Theo đánh giá sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, hiện tượng sụt lún, sạt trượt vẫn tiếp diễn. Các vết nứt có xu hướng mở rộng cả về chiều rộng và chiều sâu. Mưa lớn kéo dài khiến đất bão hòa nước, làm tăng trọng lượng khối đất và giảm khả năng ổn định.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, khu vực có địa hình sườn đồi dốc, địa chất không đồng nhất, xen lẫn đất đá và xuất hiện một số mạch nước ngầm. Những yếu tố này làm gia tăng nguy cơ hình thành, phát triển các cung trượt.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng xác định nguyên nhân sạt trượt gần đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê do mưa lớn và yếu tố về địa hình phức tạp

Trước tình hình trên, UBND phường Đông Gia Nghĩa đã thông báo cho người dân trong khu vực, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thường xuyên kiểm tra hiện trạng.

Chính quyền cũng vận động gia đình ông Vũ Văn Tề chủ động di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn khi nhận thấy nguy cơ mất an toàn.

Khảo sát, đề xuất phương án xử lý

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, để đánh giá mức độ ảnh hưởng và lựa chọn giải pháp phù hợp, ban đã mời đơn vị tư vấn khảo sát địa hình, địa chất tại khu vực. Đơn vị đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan theo dõi diễn biến sạt trượt sát phạm vi dự án.

Sạt trượt tại phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng đang tiếp diễn, có nguy cơ ảnh hưởng tới thi công đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê

Theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Đông Gia Nghĩa cần tăng cường theo dõi các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai. Địa phương tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ, kiểm tra diễn biến sụt lún hằng ngày để kịp thời phát hiện những thay đổi bất thường.

Khu vực nguy hiểm cần được căng dây, cắm biển cảnh báo và rào chắn. Việc đi lại của người dân, phương tiện phải được kiểm soát, không để người và phương tiện lớn đi vào khu vực có nguy cơ mất an toàn. Địa phương cũng cần phối hợp với cơ quan chuyên môn đo đạc, xác định quy mô và ranh giới sạt trượt.

Phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng tiến hành cảnh báo sạt lở tại khu vực gần đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê

Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị chỉ đạo tư vấn thiết kế rà soát hồ sơ khảo sát, thiết kế và tính toán lại các chỉ tiêu an toàn, ổn định công trình. Việc đánh giá cần tính đến những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công và khai thác.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, nếu cần thiết, đơn vị tư vấn nghiên cứu bổ sung giải pháp kỹ thuật. Các phương án được đề cập gồm xây dựng công trình phòng hộ, nắn chỉnh cục bộ hướng tuyến hoặc xây dựng cầu cạn. Đây là những phương án cần tiếp tục đánh giá về điều kiện kỹ thuật trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Lâm Đồng yêu cầu khảo sát, bổ sung giải pháp kỹ thuật nếu cần thiết cho việc thi công đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê

Dự án Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư 830 tỷ đồng, chiều dài 25,77 km. Đến tháng 10/2026, dự án mới giải ngân 24,6% kế hoạch.

Đoạn tuyến qua xã Kiến Đức dài 7,63 km đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà thầu thi công. Tại phường Đông Gia Nghĩa, dự án ảnh hưởng 351 hộ dân và 6 tổ chức. Địa phương đã phê duyệt 100% phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chi trả cho 310 hộ với diện tích 43,57/52,48 ha.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp (hàng đầu thứ 3 từ trái qua) cùng đoàn công tác kiểm tra dự án Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê vào tháng 10/2026. (Ảnh: Tô Hiệu)

Trong chuyến kiểm tra mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp yêu cầu đẩy nhanh bàn giao mặt bằng, đồng thời đề nghị nhà thầu huy động nhân lực, tổ chức thi công ngay khi có mặt bằng.