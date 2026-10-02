Lâm Đồng khẩn trương khắc phục tình trạng xuống cấp trên đèo Bảo Lộc

Một vị trí mặt đường đèo Bảo Lộc bị xuống cấp hiện chờ sửa chữa, khắc phục. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ngày 2/10, các đơn vị thi công vẫn tiếp tục khẩn trương triển khai công tác khắc phục các vị trí xuống cấp dọc tuyến đèo Bảo Lộc (thuộc Quốc lộ 20, đoạn qua xã Đạ Huoai 2 và phường 3 Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Theo ghi nhận trong sáng cùng ngày, hàng chục công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới được huy động để dặm vá, thảm nhựa tại các đoạn đèo Bảo Lộc đã bị bong tróc, lún lõm, tạo thành những “ổ gà” dày đặc trên mặt đường.

Để tranh thủ lúc thời tiết nắng ráo, thuận lợi, các tốp công nhân thi công theo kiểu cuốn chiếu, tới đâu hoàn thiện tới đó.

Nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện, tại hai đầu mỗi đoạn đường thi công dặm vá, đơn vị thi công cũng bố trí người túc trực, điều tiết các phương tiện lưu thông luân phiên theo một chiều lên hoặc xuống đèo. Mỗi lần điều tiết luân phiên kéo dài khoảng vài phút nhằm tránh gây ách tắc cho toàn tuyến đèo Bảo Lộc.

Đèo Bảo Lộc dài khoảng 10km, trong thời gian qua bị xuống cấm trầm trọng khiến phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Dự kiến việc thi công khắc phục tình trạng xuống cấp trên tuyến đèo Bảo Lộc kéo dài trong vài ngày tới và sẽ hoàn thành trước ngày 10/10 để các phương tiện lưu thông an toàn.

Trước đó, Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng) đã có văn bản báo cáo và đề xuất cơ quan chức năng sửa chữa, khắc phục các vị trí hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Nguyên nhân do thời gian qua trên tuyến đèo Bảo Lộc xuất hiện các vị trí mặt đường nhựa bị bong tróc, lún lõm nghiêm trọng, tạo thành những “ổ gà” gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đặc biệt khi các xe tải hạng nặng và xe khách, lưu thông qua những đoạn đèo xuống cấp thường xảy ra tình trạng rung lắc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

Các tốp công nhân cùng trang thiết bị xe cơ giới khẩn trương thi công khắc phục tình trạng xuống cấp dọc tuyến đèo Bảo Lộc (thuộc Quốc lộ 20, đoạn qua Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Tuyến đèo Bảo Lộc có tổng chiều dài khoảng 10km và nằm trên Quốc lộ 20 huyết mạch kết nối Đà Lạt-Lâm Đồng với Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai.

Là cửa ngõ quan trọng nhưng hiện trạng đèo Bảo Lộc rất nhỏ hẹp, toàn tuyến hiện chỉ có 2 làn đường với chiều lên-xuống, cộng với độ dốc lớn, nhiều khúc cua tay áo nên đèo Bảo Lộc tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn rất cao.

Đặc biệt vào cao điểm mùa mưa hàng năm, đèo Bảo Lộc còn thường xuyên xảy ra sạt lở đất đá, cây cối ngã đổ, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện./.