Lâm Đồng: Khẩn trương khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 28B nối Phan Thiết-Đà Lạt

Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực sạt lở trên đèo Đại Ninh, thuộc Quốc lộ 28B, địa bàn xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Lực lượng chức năng tại hiện trường cho biết, sự cố sạt lở xảy ra rạng sáng cùng ngày, đoạn chân đèo Đại Ninh (Quốc lộ 28B nối Phan Thiết-Đà Lạt). Hiện các phương tiện vẫn được lưu thông chậm qua khu vực sạt lở.

Do mưa lớn, lượng đất đá phía ta-luy dương trên đèo Đại Ninh tràn xuống mặt đường. (Ảnh: BẢO VĂN)

Ghi nhận tại hiện trường, lượng đất đá phía ta-luy dương tràn xuống lấp nửa mặt đường đèo Đại Ninh. Lực lượng chức năng đang tổ chức phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông; đồng thời, huy động phương tiện, lực lượng khẩn trương xử lý hiện trường.

Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông qua khu vực sạt lở. (Ảnh: BẢO VĂN)

Ngoài điểm sạt lở trên, ghi nhận trên tuyến Quốc lộ 28B, đoạn qua đèo Đại Ninh còn một vị trí xảy ra sạt lở, mức độ không đáng kể.

Cơ quan chức năng huy động phương tiện khẩn trương xử lý hiện trường sạt lở. (Ảnh: BẢO VĂN)

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn cho biết, do ảnh hưởng mưa kéo dài, vào rạng sáng 24/9, trên Quốc lộ 28B tại Km31 vị trí khu vực đèo Đại Ninh và Km39 vị trí khu vực dưới chân đèo, xảy ra tình trạng sạt lở đất đá xuống đường. Ngoài ra, trên tuyến đường còn 4 vị trí khác có nguy cơ sạt lở cao.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Phan Sơn đã có mặt tại hiện trường sạt lở đặt cảnh báo; lực lượng cảnh sát giao thông chốt trực tại các điểm sạt lở và phân luồng cho các phương tiện đi qua khu vực.

Các phương tiện lưu thông một chiều qua khu vực sạt lở. (Ảnh: BẢO VĂN)

Quốc lộ 28B là tuyến đường kết nối Phan Thiết-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, dài khoảng 68km. Hiện tuyến đường này đang được triển khai dự án cải tạo, nâng cấp và đến giai đoạn hoàn thiện, với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng.