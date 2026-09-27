Lâm Đồng: Khẩn trương khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 28B

Theo lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, tại vị trí trên, đất đá từ taluy sạt xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Ngay khi sự cố xảy ra, Đội CSGT đường bộ số 3 đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp xử lý điểm sạt lở, đồng thời điều tiết, hướng dẫn phương tiện qua khu vực, hạn chế nguy cơ ùn ứ và mất an toàn giao thông.

Hiện các đơn vị đang khẩn trương khắc phục, dọn đất đá, từng bước bảo đảm giao thông trên tuyến Quốc lộ 28B.

Hiện trường vụ sạt lở trên quốc lộ 28B.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua Km31+400 và các khu vực đèo dốc, taluy trên Quốc lộ 28B cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ mặt đường và chấp hành hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ, đặc biệt trong điều kiện thời tiết có mưa.

Đáng chú ý, đây là điểm sạt lở mới nhất trên Quốc lộ 28B trong những ngày qua. Trước đó, ngày 19/9, tại Km39 xảy ra sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường nhưng không gây tai nạn giao thông.

Đến ngày 21/9, mưa lớn kéo dài tiếp tục gây sạt lở tại Km37+600, đất đá tràn xuống mặt đường. Vị trí này cách Nhà máy Thủy điện Đại Ninh khoảng 500m, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện.

Việc liên tiếp xuất hiện các điểm sạt lở trong thời gian ngắn cho thấy nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 28B đang hiện hữu, nhất là khi mưa lớn kéo dài. Người dân và tài xế cần nâng cao cảnh giác, hạn chế tốc độ và không chủ quan khi qua những khu vực có địa hình đèo dốc, taluy cao hoặc dấu hiệu sạt trượt.