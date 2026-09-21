Lâm Đồng: Khẩn trương khắc phục sạt lở trên đèo Prenn

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đề nghị các đơn vị bố trí biển cảnh báo tại hai đầu đèo để cảnh báo từ xa cho người tham gia giao thông cả ngày lẫn đêm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (áo xanh, bên trái) kiểm tra và chỉ đạo khẩn trương các biện pháp khắc phục sạt lở tại đèo Prenn (Ảnh: CTTĐTLĐ).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn qua đèo Prenn; đồng thời bố trí một tổ thường trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Trước dự báo thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, khảo sát và kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố sạt trượt trên những tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh, hạn chế thấp nhất nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản và hoạt động đi lại của người dân.

Toàn cảnh vị trí sạt lở tại đèo Prenn, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: CTTĐTLĐ).

Trước đó, chiều 19/9, tại Km225+200 Quốc lộ 20, thuộc khu vực đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt xảy ra sạt lở ta luy dương do mưa lớn. Ít nhất 3 tảng đá lớn cùng một lượng đất đá từ ta luy dương tràn xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Sở Xây dựng phối hợp với phường Xuân Hương - Đà Lạt và Tổ Cảnh sát giao thông số 1 tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông từ xa, đồng thời hướng dẫn phương tiện di chuyển qua khu vực nguy hiểm.

Các lực lượng cũng huy động nhân lực, phương tiện chuyên dụng để xử lý hiện trường, di dời các tảng đá lớn, gốc thông và nhiều khối đất đá đang treo lơ lửng trên ta luy dương cao hơn 20m. Đến nay, việc khắc phục sự cố cơ bản hoàn tất, mặt đường được dọn dẹp, các vị trí nguy hiểm được xử lý và giao thông qua đèo Prenn đã trở lại bình thường.

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, riêng tại vị trí này, từ tháng 6/2026 đến nay đã xảy ra 8 lần sạt lở, cho thấy nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện vẫn ở mức cao, đặc biệt trong điều kiện thời tiết tiếp tục có mưa lớn.