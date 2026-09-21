Lâm Đồng khẩn trương khắc phục hậu quả sạt lở do mưa lớn

Tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn, mưa lớn làm xuất hiện nhiều vết nứt dọc sườn đồi và khu dân cư, kéo dài khoảng 300m, rộng từ 6 đến 17cm; khu vực có nguy cơ sạt trượt rộng hơn 4ha, ảnh hưởng đến 79 hộ với 454 nhân khẩu. Toàn bộ các hộ dân trong khu vực nguy hiểm đã được chính quyền địa phương tổ chức di dời đến nơi an toàn. Ngày 20-9, UBND tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực này.

Chính quyền xã Quảng Sơn đang tiếp tục khoanh vùng khu vực nguy hiểm, bố trí lực lượng trực, cắm biển cảnh báo, theo dõi diễn biến các vết nứt và sạt trượt; đồng thời bảo đảm các điều kiện thiết yếu cho người dân phải di dời. Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu cơ quan chuyên môn khảo sát địa chất, đánh giá nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý. Trường hợp khu vực không còn bảo đảm an toàn lâu dài, địa phương sẽ nghiên cứu phương án bố trí tái định cư cho người dân.

Cầu bê tông Suối Cát tại thôn Phú Thuận, xã D'Ran bị xói lở do mưa lớn.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã D’Ran hướng dẫn người và phương tiện không di chuyển qua cầu Suối Cát, xã D'ran vì sạt lở.

Tối 19-9, nước lũ dâng cao, chảy xiết đã gây xói lở chân cầu Suối Cát tại xóm Ga, thôn Phú Thuận, xã D’Ran, khiến 8 hộ dân với 35 nhân khẩu bị cô lập. Ban CHQS xã D’Ran đã cử cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường phối hợp với các lực lượng canh gác, cảnh báo, không cho người dân qua lại, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Trong khi đó, tại đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt, trong hai ngày 19 và 20-9 xảy ra sạt lở nhẹ tại ta-luy dương, khiến đất đá tràn xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đến sáng 21-9, toàn bộ đất đá đã được thu dọn xong. Hiện chính quyền địa phương đang bố trí người, phương tiện, máy móc, túc trực tại các vị trí xung yếu, cảnh báo nguy hiểm và sẵn sàng xử lý nếu có tình trạng sạt lở xảy ra.

Biển cảnh báo khu vực nguy hiểm trên đèo Prenn sáng 21-9.

Ta-luy dương trên đèo Prenn có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Dự báo từ ngày 21 đến 23-9, Lâm Đồng tiếp tục có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát các khu dân cư ven sông, suối, sườn dốc và những nơi có nguy cơ sạt lở; chủ động sơ tán người dân khi cần thiết, bố trí lực lượng canh gác tại các điểm xung yếu, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.