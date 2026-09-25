Lâm Đồng khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Không để người dân bị động trong mưa lũ

Ngày 25/9, ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, đã kiểm tra tình hình mưa lũ tại phường Hàm Thắng, địa bàn đang chịu ảnh hưởng lớn do nước sông, suối dâng cao. Tại những khu vực ngập sâu, ông Đặng Hồng Sỹ thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại; đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương tập trung cao độ cho công tác ứng phó, không để người dân rơi vào cảnh thiếu thốn trong thời điểm khó khăn.

Theo UBND phường Hàm Thắng, từ ngày 22/9 đến nay, mưa lớn kéo dài, kết hợp với việc điều tiết nước từ hồ Sông Quao, khiến mực nước trên sông Cái và các sông, suối nhỏ qua địa bàn dâng cao, gây ngập tại nhiều khu vực trũng thấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ kiểm tra tình hình mưa lũ. Ảnh: Hữu Phúc

Nước lũ đã ảnh hưởng đến cả 9/9 tổ dân phố của phường, trong đó một số khu vực bị ngập sâu trên diện rộng. Đến ngày 25/9, toàn phường có khoảng 500 hộ bị ngập nước. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời 443 hộ, với 1.377 người đến nhà người thân, trường học, nhà văn hóa và trụ sở tổ dân phố.

Phương châm “4 tại chỗ” tiếp tục được phát huy. Các lực lượng tại cơ sở được huy động để hỗ trợ người dân di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm, kê cao tài sản, bảo vệ nhà cửa và chuẩn bị các điều kiện cần thiết trong trường hợp nước tiếp tục dâng.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường lực lượng về cơ sở, phối hợp với Công an phường và các lực lượng tại chỗ tổ chức di dời người dân, hỗ trợ vận chuyển tài sản đến nơi an toàn. Việc triển khai lực lượng từ sớm giúp địa phương chủ động hơn trong ứng phó, nhất là tại những khu vực nước lên nhanh, có nguy cơ bị chia cắt.

Tại phường Hàm Thắng, khoảng 167ha rau màu, lúa và thanh long bị ngập; một số diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng. Nhiều tuyến đường giao thông bị ngập cục bộ, một số vị trí xảy ra sạt lở, gây khó khăn cho việc đi lại.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người già, trẻ em tới nơi an toàn.

Từ thực tế kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương tiếp tục chủ động triển khai các phương án ứng phó, thường xuyên cập nhật diễn biến mưa lũ để có biện pháp xử lý kịp thời. Yêu cầu đặt lên hàng đầu là bảo đảm an toàn tính mạng của người dân. Các địa phương phải rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, chia cắt để chủ động di dời dân khi cần thiết; tuyệt đối không để người dân thiếu lương thực, nước uống và các vật dụng thiết yếu.

Ông Đặng Hồng Sỹ cũng yêu cầu địa phương rà soát những khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng, đánh giá nguyên nhân, từ đó nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư hệ thống thoát nước phù hợp, từng bước giải quyết những điểm nghẽn về hạ tầng, hạn chế thiệt hại khi xảy ra mưa lớn.

Không để người dân thiếu thốn thực phẩm

Cũng trong ngày 25/9, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại phường Bình Thuận và xã Tuyên Quang.

Ông Nguyễn Minh (phải), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tình hình mưa lũ tại xã Tuyên Quang. Ảnh: Kiều Hằng

Tại phường Bình Thuận, mưa lớn kéo dài khiến khoảng 1.000 căn nhà và hơn 200ha diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập. Ngay khi xảy ra ngập lụt, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng triển khai phương án ứng phó, rà soát các hộ dân ở vùng trũng thấp, duy trì lực lượng ứng trực tại những điểm xung yếu.

Tại xã Tuyên Quang, mưa lũ làm 47 căn nhà bị ngập, 2 tuyến đường bị nước tràn qua, gây chia cắt cục bộ. Trong sản xuất nông nghiệp, 7,4ha lúa, hơn 350ha thanh long, 1,1ha rau màu và cây ăn quả bị ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ di dời tài sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đã thăm hỏi, động viên người dân, đồng thời yêu cầu chính quyền cơ sở không được chủ quan trước diễn biến phức tạp, khó lường của mưa lũ; tuyệt đối không để người dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai thiếu thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết.

“Tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của nhân dân. Mặt khác, khẩn trương thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất cho nhân dân bị ảnh hưởng!..”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh nhấn mạnh.