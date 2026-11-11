Lâm Đồng khẩn trương hoàn thiện ý tưởng, sớm đưa Bản đồ du lịch vào vận hành

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đồng chủ trì.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì họp với các đơn vị nghe báo cáo việc xây dựng Bản đồ du lịch

Hệ thống Bản đồ số Du lịch thông minh tỉnh Lâm Đồng do UBND tỉnh triển khai. Mục tiêu của hệ thống hướng đến xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh và hiện đại.

Trong đó, Lâm Đồng lấy tiêu chí du lịch an toàn làm nền tảng, sẵn sàng tiếp nhận và hỗ trợ kịp thời cho du khách khi gặp sự cố. Lịch trình thông minh, linh hoạt theo thời gian thực tế của du khách được địa phương xây dựng.

Trước mắt, hệ thống tập trung phục vụ du khách đến với lễ hội Festival Hoa Đà Lạt. Về lâu dài, hệ thống sẽ đóng vai trò như một cẩm nang số chuyên sâu về điểm đến tại khu vực Đà Lạt.

Đại diện các đơn vị tham dự cuộc họp

Hệ thống sẽ số hóa toàn diện và định vị mạng lưới điểm đến và không gian lễ hội trực quan trên bản đồ. Hệ thống số hóa đầy đủ các tiện ích hạ tầng thiết yếu phục vụ du khách như danh mục bãi đỗ xe tạm thời có cấp phép, nhà vệ sinh công cộng và các chốt hỗ trợ an ninh, y tế.

Hệ thống sẽ tích hợp Trợ lý ảo AI thông minh giúp du khách dễ dàng thiết kế lộ trình tham quan phù hợp theo sở thích, quỹ thời gian và nhu cầu thực tế.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự cuộc họp

Phần mềm cũng cung cấp tính năng giám sát giao thông thời gian thực tế; nút cứu nạn khẩn cấp SOS một chạm kết nối nhanh các lực lượng cứu hộ; kênh tiếp nhận phản ánh hiện trường, ngăn chặn kịp thời tình trạng chèo kéo, ép giá, bảo vệ quyền lợi chính đáng của du khách.

Hiện nay, UBND tỉnh đã đưa vào vận hành thử nghiệm trên nền tảng web. Tới đây, hệ thống dự kiến sẽ chính thức được đưa vào phục vụ du khách tại Festival Hoa Đà Lạt 2026.

Các đơn vị chuyên môn tham dự để góp ý ý tưởng xây dựng Bản đồ du lịch

Tại cuộc họp, các đơn vị, sở, ngành chuyên môn đã góp ý để hoàn thiện dự thảo đề án Bản đồ du lịch Đà Lạt. Các đơn vị thống nhất chủ trương cung cấp, chia sẻ dữ liệu về không gian, tọa độ, vùng, các ngành để cơ quan chủ trì tích hợp đầy đủ.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đánh giá cao ý tưởng của đơn vị đề xuất. Nếu ý tưởng được áp dụng bài bản, khoa học sẽ cung cấp, xử lý kịp thời thông tin cho tỉnh, các đơn vị, cũng như người dân, du khách tại Đà Lạt. Ý tưởng cần tích hợp nhiều nội dung, trên nhiều nền tảng, nhiều dịch vụ, từ đó giải quyết nhiều thông tin cho du khách.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu đơn vị xây dựng ý tưởng cần tích hợp thông tin chọn lọc theo hướng phù hợp, kịp thời

“Thông tin, dữ liệu tích hợp cần chọn lọc theo hướng phù hợp, kịp thời. Các dữ liệu cần được tính toán làm mới, nâng cao tư duy, tạo tính hấp dẫn. Trước mắt, Bản đồ du lịch sẽ thí điểm du lịch ở khu vực Đà Lạt, sau đó, nghiên cứu nhân rộng trên địa bàn tỉnh”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu.

Lãnh đạo tỉnh lưu ý, quá trình thực hiện cần có cách thức, hình thức chuyển tải đa ngôn ngữ để vừa tiếp nhận, vừa xử lý phản hồi của người dân, du khách. Bản đồ du lịch phải đáp ứng được nhu cầu của người dân, du khách.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị phối hợp khẩn trương hoàn thiện đề án, phấn đấu hết tháng 11/2026, Bản đồ du lịch Đà Lạt hoàn thành và có thể đưa vào thử nghiệm trong lễ hội Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười biểu dương đơn vị đề xuất ý tưởng xây dựng triển khai đề án Bản đồ du lịch Đà Lạt. Đây không chỉ là kênh thông tin phục vụ phát triển du lịch, mà còn hỗ trợ công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn và tăng cường tương tác trực tiếp với du khách khi chọn Lâm Đồng làm điểm đến.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu trên cơ sở các sở, ngành góp ý, đơn vị đầu mối tích hợp dữ liệu đầy đủ, tránh tình trạng manh mún, nhỏ lẻ. Tất cả các dữ liệu phải tập trung khẩn trương, kịp thời, quy về một đầu mối, từ đó sắp xếp khoa học, hợp lý theo mục tiêu đáp ứng nhu cầu của người dân, du khách.

Dữ liệu phục vụ thực hiện đề án Bản đồ du lịch phải đáp ứng được tiêu chí sạch (dữ liệu đúng) và dữ liệu sống (dữ liệu thường xuyên cập nhật mới). Để tổng hợp được chính xác, kịp thời, các sở, ngành, địa phương vào cuộc mạnh mẽ và phối hợp với nhau một cách chặt chẽ. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị tính toán kinh phí để đề án sớm đi vào hoạt động. Công tác quản trị Bản đồ du lịch cần chủ động, chặt chẽ, hợp lý.

Tất cả mọi công tác phải được chuẩn bị khẩn trương, kịp thời, phấn đấu hết tháng 11/2026, đề án Bản đồ du lịch Đà Lạt hoàn thành và có thể đưa vào thử nghiệm trong lễ hội Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.