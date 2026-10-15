Lâm Đồng khẩn trương đưa nhà, đất dôi dư vào khai thác, sử dụng theo quy định

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ chủ trì cuộc họp Tổ chỉ đạo 751 tỉnh. (Ảnh: CTV)

Chiều 15/10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ chủ trì cuộc họp Tổ chỉ đạo 751 để nghe báo cáo tình hình rà soát, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Đặng Hồng Sỹ đề nghị Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát, chuẩn hóa số liệu, quản lý theo danh mục đến từng cơ sở, bảo đảm đầy đủ, chính xác, không trùng lặp, không bỏ sót. Trong tháng 10/2026, hoàn thành phân loại, xác định phương án xử lý, cơ quan chủ trì và tiến độ đối với toàn bộ cơ sở còn phải tiếp tục xử lý.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: CTV)

Đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, phải tập trung xử lý, đẩy nhanh việc xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản trên đất theo quy định pháp luật về đất đai, không để tiếp tục kéo dài việc khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý chung của tỉnh. Đồng thời, đẩy nhanh việc tổ chức cho thuê, sớm đưa tài sản vào khai thác theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Với các cơ sở chưa có phương án, phải khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, xác định rõ tiến độ phê duyệt phương án và tổ chức khai thác.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu các xã, phường, đặc khu trong tỉnh đẩy nhanh việc lên phương án, xử lý tài sản dôi dư tại địa phương. Từng cơ sở phải có tiến độ cụ thể, xác định rõ thời điểm hoàn thành thủ tục; phương án khai thác phải phù hợp điều kiện thực tế; định hướng chuyển đổi công năng ưu tiên phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ trực tiếp cho người dân.

Đại diện sở, ngành tham dự cuộc họp. (Ảnh: CTV)

Các địa phương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương thực hiện rà soát và làm thủ tục điều chuyển ngay các cơ sở dôi dư có vị trí, diện tích phù hợp làm cơ sở trường học, sân chơi, sân tập thể thao, không gian sinh hoạt chung, bảo đảm phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng lưu ý, trong thời gian chưa hoàn thành xử lý, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo quản tài sản, bảo đảm phòng cháy, chữa cháy, an ninh, an toàn; kịp thời ngăn chặn lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Lãnh đạo Sở Tài chính Lâm Đồng phát biểu ý kiến tại cuộc họp. (Ảnh: CTV)

Theo thống kê, đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có 1.255 cơ sở nhà, đất dôi dưsau sắp xếp. Trong đó, 1.092 cơ sở thuộc phạm vi tỉnh quản lý, xử lý và 163 cơ sở do Trung ương chuyển giao về địa phương. Hiện tỉnh đã hoàn thành xử lý 582 cơ sở; trong đó, 522 cơ sở được giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng và 60 cơ sở đã hoàn thành cho thuê.

Đối với 644 cơ sở đã giao các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, xây dựng phương án khai thác, hiện nay tiến độ thực hiện còn chậm. Bên cạnh đó, 29 cơ sở nhà, đất thuộc Trung ương chưa được ban hành quyết định giao cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, xử lý.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp đề nghị các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát các cơ sở nhà, đất dôi dư và có phương án xử lý. (Ảnh: CTV)

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp đề nghị các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát các cơ sở nhà, đất dôi dư. Nếu cơ sở nào chưa thể cho thuê được ngay thì chuyển đổi công năng thành không gian sinh hoạt văn hóa, vui chơi thể thao phục vụ trực tiếp người dân.

Đối với những cơ sở có vị trí, diện tích phù hợp làm trường học, nhà công vụ giáo viên thì cần phối hợp với ngành giáo dục để chuyển giao đưa vào sử dụng.