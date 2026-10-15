Lâm Đồng khẩn trương đưa nhà, đất dôi dư vào khai thác, sử dụng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ phát biểu tại cuộc họp

Tham dự cuộc họp có đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Đến nay, toàn tỉnh có 1.255 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Trong đó, 1.092 cơ sở thuộc phạm vi tỉnh quản lý, xử lý và 163 cơ sở do Trung ương chuyển giao về địa phương.

Đến thời điểm hiện tại tỉnh đã hoàn thành xử lý 582 cơ sở. Trong đó, 522 cơ sở được giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng, 60 cơ sở đã hoàn thành cho thuê.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng Phạm Văn Bảy báo cáo về tình hình xử lý nhà, đất dôi dư trên địa bàn

Đối với 644 cơ sở đã giao các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, xây dựng phương án khai thác, hiện nay tiến độ thực hiện còn chậm. Bên cạnh đó, 29 cơ sở nhà, đất thuộc Trung ương chưa được ban hành quyết định giao cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, xử lý.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp đề nghị rà soát, có phương án cụ thể đối với tài sản công dôi dư

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đề nghị các sở, ngành, địa phương rà soát các cơ sở nhà, đất dôi dư. Nếu cơ sở nào chưa thể cho thuê được ngay thì chuyển đổi công năng thành không gian sinh hoạt văn hóa, vui chơi thể thao phục vụ trực tiếp người dân.

Đối với những cơ sở có vị trí, diện tích phù hợp làm trường học, nhà công vụ giáo viên thì cần phối hợp với ngành giáo dục để chuyển giao đưa vào sử dụng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục rà soát, chuẩn hóa số liệu, quản lý theo danh mục đến từng cơ sở, bảo đảm đầy đủ, chính xác, không trùng lặp, không bỏ sót. Trong tháng 10/2026, hoàn thành phân loại, xác định phương án xử lý, cơ quan chủ trì và tiến độ đối với toàn bộ cơ sở còn phải tiếp tục xử lý.

Đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu đơn vị phải tập trung xử lý, đẩy nhanh việc xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản trên đất theo quy định pháp luật về đất đai, không để tiếp tục kéo dài việc khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý chung của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ đề nghị Trung tâm Quản lý nhà tỉnh đẩy nhanh việc tổ chức cho thuê, sớm đưa tài sản vào khai thác theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các cơ sở chưa có phương án, phải khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, xác định rõ tiến độ phê duyệt phương án và tổ chức khai thác.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các xã, phường, đặc khu đẩy nhanh việc lên phương án, xử lý tài sản dôi dư tại địa phương. Từng cơ sở phải có tiến độ cụ thể, xác định rõ thời điểm hoàn thành thủ tục; phương án khai thác phải phù hợp điều kiện thực tế.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Các địa phương rà soát toàn bộ các cơ sở dôi dư trên địa bàn để định hướng chuyển đổi công năng ưu tiên phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ trực tiếp cho người dân. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ

Các địa phương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương thực hiện rà soát và làm thủ tục điều chuyển ngay các cơ sở dôi dư có vị trí, diện tích phù hợp làm cơ sở trường học, sân chơi, sân tập thể thao, không gian sinh hoạt chung, bảo đảm phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong thời gian chưa hoàn thành xử lý, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo quản tài sản, bảo đảm phòng cháy, chữa cháy, an ninh, an toàn; kịp thời ngăn chặn lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.