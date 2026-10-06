Lâm Đồng khẩn trương điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất, tạo dư địa để phát triển

Thay thế Nghị quyết 1206 không chỉ là câu chuyện điều chỉnh hoạt động phí hay bổ sung một số điều kiện làm việc. Điều quan trọng hơn là thiết kế được một cơ chế bảo đảm hoạt động đủ rộng nhưng không cào bằng, thống nhất nhưng không tập trung cứng nhắc. Trung ương xác lập chuẩn mực cần thiết, còn địa phương có dư địa quyết định phù hợp với đặc thù và khả năng ngân sách. Đây là bài toán trực tiếp liên quan đến chất lượng hoạt động của HĐND trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.