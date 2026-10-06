Lâm Đồng khẩn trương điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất, tạo dư địa để phát triển
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 theo phân bổ của Trung ương tại Công văn số 9150/BNNMT-QLĐĐ ngày 12/8/2026, bảo đảm thống nhất với phương án điều chỉnh Quy hoạch tỉnh và tạo ra được dư địa để phát triển.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lam-dong-khan-truong-dieu-chinh-chi-tieu-su-dung-dat-tao-du-dia-de-phat-trien-468019.html