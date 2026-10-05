Lâm Đồng khẩn trương điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất, tạo dư địa để phát triển

Quang cảnh buổi làm việc

Sáng 5/10, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo, đề xuất việc rà soát điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

Trước đó, UBND tỉnh đã phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 6/6/2026. Tuy nhiên, sau khi Trung ương phân bổ lại chỉ tiêu sử dụng đất, một số chỉ tiêu trong phương án điều chỉnh quy hoạch tỉnh có sự chênh lệch, cần được rà soát, cập nhật.

Theo rà soát, chỉ tiêu đất nông nghiệp quốc gia phân bổ cho Lâm Đồng cao hơn 8.828,4 ha so với chỉ tiêu đã được UBND tỉnh phê duyệt; trong đó đất rừng đặc dụng cao hơn 2.346 ha, đất rừng phòng hộ cao hơn 12.356 ha. Chỉ tiêu đất trồng lúa và đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên giữ nguyên so với quy hoạch tỉnh. Trong khi đó, chỉ tiêu đất phi nông nghiệp quốc gia phân bổ thấp hơn 19.158,3 ha, gồm: đất quốc phòng thấp hơn 569,7 ha và đất an ninh thấp hơn 125,7 ha.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng Bùi Trường Sơn nêu ý kiến tại cuộc họp

Để bảo đảm thống nhất giữa Quy hoạch tỉnh và chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan để tham mưu UBND tỉnh việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 cho cấp xã theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn đã xác định rõ những nội dung cần điều chỉnh, cập nhật, nhất là các chỉ tiêu sử dụng đất theo phân bổ của Trung ương và yêu cầu thực tế của địa phương. Một số chỉ tiêu liên quan đất quốc phòng, an ninh cũng đang được các cơ quan chuyên ngành rà soát, điều chỉnh để bảo đảm phù hợp yêu cầu nhiệm vụ.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bùi Thanh Hà phát biểu tại cuộc họp

Đáng chú ý, công tác phối hợp giữa các sở, ngành đã được triển khai; trong đó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh chủ động làm việc với cơ quan chuyên môn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để rà soát, đề xuất bổ sung chỉ tiêu đất quốc phòng, an ninh phù hợp nhu cầu thực tế.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành đã tập trung thảo luận, làm rõ hơn về các chỉ tiêu sử dụng đất theo Công văn số 9150/BNNMT-QLĐĐ; đồng thời tính toán phương án để bảo đảm dư địa phát triển của địa phương, cũng như thống nhất trong cách làm.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung hoàn thành việc rà soát, làm rõ các chỉ tiêu tăng, giảm, nhất là những chỉ tiêu lớn để làm cơ sở phân bổ cho các địa phương.

Việc điều chỉnh phải bám sát chỉ tiêu Trung ương giao, đồng thời tính toán phù hợp với nhu cầu sử dụng đất và định hướng phát triển của từng khu vực. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cũng đề nghị Sở Tài chính chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu ở cấp tỉnh sao cho phù hợp với chỉ tiêu theo Công văn số 9150/BNNMT-QLDĐ; trong đó lưu ý các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và các dự án đang chuẩn bị triển khai, bảo đảm quỹ đất phù hợp, tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đối với các nội dung liên quan đến điều chỉnh ranh giới, diện tích đất lâm nghiệp, đất rừng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp nghiên cứu, tính toán phương án phù hợp và thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030, bảo đảm đồng bộ với các loại quy hoạch, đồng thời tạo dư địa phát triển cho địa phương.