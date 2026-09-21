Lâm Đồng: Khẩn trương di dời người dân, tài sản khỏi vùng ngập lũ

Chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Mưa lớn gây lũ quét, ngập cục bộ tại xã Cát Tiên 3 (Lâm Đồng) làm khoảng 25 nhà dân bị ngập sâu. Ảnh: TTXVN phát.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Trần Quang Trừng, Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 3 cho biết theo ghi nhận ban đầu, khoảng 25 căn nhà cùng một số công trình phụ của người dân bị ngập; một số diện tích cây trồng, ao cá và tài sản cũng bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Ngay khi nước lũ dâng, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại các thôn và các lực lượng tại cơ sở khẩn trương xuống những khu vực bị ảnh hưởng để kiểm tra, nắm tình hình. Lực lượng chức năng chủ động tiếp cận những khu vực có nguy cơ ngập sâu, nước chảy xiết, tuyên truyền, vận động người dân di chuyển đến nơi an toàn; đồng thời hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng di dời người, đưa tài sản và vật dụng thiết yếu ra khỏi khu vực ngập, hạn chế thiệt hại.

Lực lượng chức năng xã Cát Tiên 3 (Lâm Đồng) kịp thời di dời người và tài sản ra khỏi vùng lũ. Ảnh: TTXVN phát.

Lãnh đạo UBND xã Cát Tiên 3 cho biết, hiện nước tại một số khu vực đã rút, địa phương vẫn đặt yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu, nhất là tại các khu vực ven suối, vùng thấp trũng và nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét. Cán bộ, công chức xã cùng lực lượng công an, quân sự và lực lượng xung kích tại các thôn được huy động theo dõi sát diễn biến mưa lũ, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh.

Các lực lượng duy trì trực 24/24 giờ, chủ động nhân lực, phương tiện và các phương án ứng phó, đồng thời chuẩn bị kế hoạch sơ tán người dân đến nơi an toàn trong trường hợp mưa lớn tiếp tục kéo dài, mực nước dâng cao hoặc xuất hiện nguy cơ lũ quét, sạt lở.

Lực lượng chức năng xã Cát Tiên 3 (Lâm Đồng) kịp thời di dời người và tài sản ra khỏi vùng lũ. Ảnh: TTXVN phát.

Chính quyền địa phương đề nghị người dân không chủ quan trước diễn biến mưa lũ; hạn chế đi lại tại những khu vực nước đang dâng cao, gần suối và nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở; đồng thời chấp hành việc di dời khi có yêu cầu của lực lượng chức năng, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.