Lâm Đồng khẩn trương di dời 78 hộ dân vùng sạt lở đến nơi an toàn

Một đoạn đường liên xã gần cầu Đắk Glong, xã Quảng Khê (Lâm Đồng) xuất hiện vết nứt dài khoảng 20m, nền đường có dấu hiệu biến dạng. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Trước nguy cơ sạt trượt tiếp tục xảy ra, chiều 17/9, chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời 78 hộ dân với 450 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Theo UBND xã Quảng Sơn, đến ngày 17/9, khu vực thôn Đắk Snao xuất hiện tình trạng sụt lún đất với độ sâu trung bình khoảng 20 cm. Cùng với đó, các vết nứt kéo dài trên diện rộng, tổng chiều dài khoảng 300 m dọc theo sườn đồi và khu dân cư. Các vết nứt đang tiếp tục phát triển nhanh, độ rộng dao động từ 6-17 cm và có xu hướng mở rộng. Tổng diện tích khu vực bị ảnh hưởng, sụt lún và có nguy cơ sạt trượt cao ước tính khoảng 4 ha. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến 78 hộ dân với 450 nhân khẩu đang sinh sống tại thôn Đắk Snao.

Đáng chú ý, tại nhà các hộ ông Đàm Văn Chiến, ông Thào A Pao và ông Chá A Tinh đã xuất hiện các vết nứt giữa nền nhà và vách tường; tường bị xê dịch, ảnh hưởng đến kết cấu nhà ở. Một bồn nước của người dân cũng bị đổ. Sụt lún còn ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 4 ha diện tích cây trồng, chủ yếu là cà phê, hồ tiêu và hoa màu.

Trước diễn biến trên, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng vũ trang khẩn trương tiếp cận khu vực sụt lún, vận động và hỗ trợ người dân di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn. Để phục vụ sơ tán, lực lượng vũ trang cùng người dân dựng nhà tạm bằng cột tre, mái bạt với diện tích khoảng 3.000 m2, đồng thời bố trí thêm các điểm tránh trú tại trường học và nhà văn hóa thôn, tạo điều kiện cho người già, trẻ em và các hộ dân trong vùng nguy hiểm tạm thời ổn định nơi ở.

Lực lượng chức năng cũng đã căng dây, dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, không để người và phương tiện không có nhiệm vụ đi vào khu vực sụt lún. Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng lực lượng dân quân tổ chức chốt trực 24/24 giờ tại hiện trường để theo dõi diễn biến, kịp thời phát hiện nguy cơ sạt lở lớn, cảnh báo người dân và báo cáo cấp trên. Chính quyền địa phương đang tăng cường thông tin trên hệ thống loa truyền thanh xã, thôn, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác, chủ động ứng phó, không tự ý quay trở lại nhà cũ khi thời tiết còn mưa.

Ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn cho biết, mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến tình hình sạt lở tại thôn Đắk Snao diễn biến phức tạp. Chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng vũ trang khẩn trương vận động, hỗ trợ người dân di dời đến nơi đã bố trí, nhằm bảo đảm an toàn, hạn chế thiệt hại về người và tài sản trong điều kiện mưa lớn còn kéo dài. Do khu vực sụt lún có diện tích lớn, các vết nứt kéo dài và địa hình phức tạp, địa phương đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn cấp trên cử đoàn khảo sát, chuyên gia địa chất đến hiện trường đánh giá mức độ an toàn, ổn định của nền đất, từ đó có giải pháp khắc phục lâu dài.

Địa phương cũng đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí, vật tư dự phòng như bạt khổ lớn để che phủ, hạn chế nước mưa thấm sâu, rào chắn chuyên dụng và phương tiện phục vụ công tác ứng trực; đồng thời xem xét phương án bố trí tái định cư an toàn, lâu dài cho các hộ dân phải di dời khẩn cấp trong vùng ảnh hưởng.

Tại hiện trường, khu vực xảy ra sự cố sạt lở hiện đã tạnh mưa, nhưng có dấu hiệu sẽ mưa trở lại trong đêm. Bởi vậy chính quyền địa phương dự báo tình hình vẫn đang có diễn biến phức tạp cần các tiếp tục theo dõi để phòng, chống các sự cố có thể xảy ra...