Chiều 26/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp và Đinh Văn Tuấn chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026, nghe báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động.

Theo báo cáo, công tác chuẩn bị 12 chương trình chính và 30 chương trình hưởng ứng đang được các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai. Kịch bản khai mạc cơ bản hoàn thiện; chương trình nghệ thuật chào năm mới 2027 kết hợp bế mạc Festival đã có Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen đăng ký tài trợ và tổ chức thực hiện.

Quang cảnh buổi làm việc.

Công tác xây dựng không gian hoa, trưng bày, triển lãm và chỉnh trang đô thị cũng đang được đẩy mạnh. Các địa phương triển khai mô hình hoa, tiểu cảnh, tuyến đường hoa và công trình cảnh quan tại khu vực trung tâm Đà Lạt, cửa ngõ và các tuyến giao thông trọng điểm.

Chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh” được triển khai rộng khắp, huy động sự tham gia của cơ quan, trường học, doanh nghiệp và người dân. Riêng phường Lâm Viên - Đà Lạt đang thực hiện 3 không gian hoa và 7 tuyến đường hoa, dự kiến hoàn thành ngày 10/12.

Nhiều hoạt động trong khuôn khổ Festival đã được tổ chức trước thời điểm khai mạc. Trong đó, Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 6 - 8/11, thu hút hơn 20.000 lượt người dân, du khách. Festival Âm nhạc quốc tế Langbiang 2026 cũng được tổ chức từ ngày 13 - 15/11 tại Đà Lạt, với sự tham gia của các nghệ sĩ, ban nhạc trong nước và quốc tế.

Lâm Đồng đang khẩn trương triển khai các phần việc chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026.

Các chương trình khác như trưng bày, triển lãm hoa và cây cảnh; hội thảo khoa học về hoa; Phiên chợ Rau - Hoa và Phố Trà - Cà phê - Rượu vang; liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Carnival ban nhạc, nhóm nhảy hiện đại đang được hoàn thiện kế hoạch.

Về công tác quảng bá, đến nay đã có hơn 587 tin, bài, phóng sự về Festival được thực hiện trên các loại hình báo chí. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở, đồng thời chú trọng quảng bá bằng tiếng nước ngoài để tiếp cận du khách quốc tế.

Tính đến ngày 25/11, tổng kinh phí đăng ký tài trợ cho Festival đạt hơn 58 tỷ đồng, trong đó số tiền đã tiếp nhận qua chuyển khoản hơn 4 tỷ đồng. Công tác lễ tân, hậu cần, bố trí lưu trú, phương tiện đón tiếp đại biểu và đề nghị tăng chuyến bay cũng đang được triển khai.

Không gian hoa, cảnh quan đô thị được chỉnh trang, tạo điểm nhấn chào đón người dân và du khách.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát tiến độ, cập nhật chính xác nguồn kinh phí tài trợ của từng chương trình; căn cứ nguồn lực thực tế để tổ chức hoạt động thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

Đối với chỉnh trang đô thị, tỉnh giao các đơn vị kiểm tra hệ thống dây điện, cáp viễn thông, khắc phục tình trạng dây dẫn chằng chịt, bảo đảm mỹ quan và thông tin liên lạc thông suốt trong thời gian diễn ra lễ hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đánh giá một số hạng mục vẫn còn chậm tiến độ, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, rà soát năng lực phục vụ của cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống; kiểm tra việc niêm yết giá, an toàn thực phẩm và bảo đảm quyền lợi du khách.

Các địa phương tích cực xây dựng tuyến đường hoa, tiểu cảnh và không gian cảnh quan phục vụ lễ hội.

Các phương án về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế và vệ sinh môi trường cũng phải được hoàn thiện. Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổng thể bảo đảm an ninh, trật tự; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai phương án dò tìm vật liệu nổ tại các khu vực tổ chức lễ hội.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu đẩy mạnh truyền thông cao điểm, sớm hoàn thiện tài liệu phục vụ họp báo và quảng bá rộng rãi thời gian, địa điểm, nội dung các sự kiện. Qua đó, chủ động thu hút người dân, du khách, góp phần tổ chức thành công Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026.