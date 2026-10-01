Lâm Đồng khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026

Đọc sách tại Thư viện Trường Tiểu học & THCS Định An

Giám đốc Thư viện tỉnh Lâm Đồng Khuất Minh Ngọc nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới thay đổi từng ngày, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra không ít thách thức.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 tại Trường Tiểu học & THCS Định An

Mỗi cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ buộc phải trang bị kỹ năng tự học, biết kiểm chứng thông tin; đồng thời sử dụng công nghệ một cách an toàn và có trách nhiệm. Qua đó, việc học được khẳng định không chỉ giới hạn trong khuôn khổ nhà trường mà là một hành trình xuyên suốt cả cuộc đời.

Ngày hội đọc sách tại Trường Tiểu học THCS Định An

Theo ông Khuất Minh Ngọc, cần duy trì thói quen đọc sách mỗi ngày, coi sách là nền tảng để nuôi dưỡng tư duy và trí tưởng tượng; học đi đôi với hành, biết vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tiễn; đồng thời làm chủ công nghệ, nâng cao cảnh giác trước tin giả, chủ động kiểm chứng nguồn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.

Khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành giáo dục địa phương, Thư viện tỉnh Lâm Đồng cam kết duy trì các chuyến xe thư viện lưu động nhằm đưa tri thức, các bài học số và hoạt động trải nghiệm đến gần hơn với học sinh vùng sâu, vùng xa.

100 đầu sách được Thư viện tỉnh trao tặng Trường Tiểu học & THCS Định An

Nhân dịp này, Thư viện tỉnh đã trao tặng nhà trường 100 đầu sách ý nghĩa, góp phần xây dựng và lan tỏa văn hóa đọc, khuyến khích học sinh hình thành thói quen tự học ngay từ bậc học phổ thông.