Lâm Đồng khai mạc sự kiện Đà Lạt Mega Sale 2026

Đa dạng sản phẩm, mức khuyến mại tối đa 80%

Ngày 4/11, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, sự kiện khuyến mại hàng hiệu Đà Lạt Mega Sale 2026 với chủ đề “BLACK FIVE-DAYS” chính thức diễn ra, với sự tham gia của đông đảo các nhãn hàng và doanh nghiệp tham gia chương trình. Đây là sự kiện mở đầu chuỗi chương trình khuyến mại hàng hiệu Đà Lạt Mega Sale và Phan Thiết Mega Sale 2026, do Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bigbang Hàng Hiệu tổ chức. Chương trình Đà Lạt Mega Sale 2026 diễn ra từ ngày 4 - 8/11 tại phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Quang cảnh chương trình Đà Lạt Mega Sale 2026.

Lấy cảm hứng từ mùa mua sắm Black Friday nổi tiếng trên thế giới, Đà Lạt Mega Sale mang đến không gian mua sắm tập trung với nhiều nhóm hàng hóa như thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, giày dép, đồng hồ... Sự kiện tạo cơ hội để người dân và du khách tiếp cận các sản phẩm thương hiệu trong nước và quốc tế, đồng thời tham gia những chương tình ưu đãi trong mùa mua sắm cuối năm.

Theo đó, hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa tại sự kiện là 80%. Mức ưu đãi thực tế, danh mục sản phẩm và điều kiện áp dụng do từng doanh nghiệp tham gia công bố cụ thể. Đây là hạn mức tối đa của chương trình, không đồng nghĩa với tất cả sản phẩm đều được giảm ở mức này.

Du khách mua sắm tại chương trình.

Việc tổ chức sự kiện hướng đến thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng. Qua đó, tạo thêm cơ hội quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân và khách du lịch.

Theo Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bigbang Hàng Hiệu, đại diện Ban tổ chức, chương trình có sự tham gia của khoảng 50 doanh nghiệp, với khoảng 130 gian hàng và gần 200 nhãn hàng trong và ngoài nước. Đại diện Ban tổ chức đánh giá, chương trình là cơ hội để các doanh nghiệp, thương hiệu mở rộng hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng, đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động thương mại và tạo thêm sức hút cho thị trường bán lẻ tại địa phương.

Anh Trần Phúc Hưng, đại diện gian hàng Rio House tại chương trình.

Anh Trần Phúc Hưng, đại diện gian hàng Rio House cho biết, đây là dịp để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng. Thông qua chương trình, doanh nghiệp kỳ vọng mở rộng tệp khách hàng, gia tăng doanh số bán hàng, đồng thời tìm kiếm thêm cơ hội kết nối, hợp tác kinh doanh.

Tiếp tục tổ chức Phan Thiết Mega Sale vào tháng 12

Sau sự kiện Đà Lạt Mega Sale 2026, chuỗi chương trình khuyến mại hàng hiệu sẽ tiếp tục được tổ chức Phan Thiết Mega Sale, diễn ra từ 23 - 27/12 tại Trung tâm hội nghị tiệc cưới Invita Palace Phan Thiết (số 108 Trần Quý Cáp, phường Tiến Thành).

Chương trình được tổ chức vào dịp Giáng sinh và những ngày cuối năm, hướng đến nhu cầu mua sắm, tặng quà của người dân và du khách. Với hai điểm tổ chức tại Đà Lạt và Phan Thiết, chuỗi sự kiện kỳ vọng góp phần tạo không khí mua sắm sôi động, thúc đẩy sức mua và gia tăng sức hấp dẫn cho hoạt động thương mại, dịch vụ của tỉnh Lâm Đồng.

Chương trình kỳ vọng không chỉ tạo nên ngày hội mua sắm hấp dẫn mà còn góp phần thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, các doanh nghiệp tham gia phải bảo đảm hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; tuân thủ quy định về chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm và thực hiện đúng chương trình khuyến mại đã công bố. Giá bán trước và sau khuyến mại phải được niêm yết công khai, minh bạch.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động khuyến mại, chất lượng và nguồn gốc hàng hóa, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Công Thương ghi nhận tại chương trình:

Lấy cảm hứng từ mùa mua sắm Black Friday nổi tiếng trên thế giới, chủ đề “BLACK FIVE-DAYS” hứa hẹn mang đến 5 ngày săn sale sôi động với nhiều lựa chọn mua sắm hấp dẫn.

Giá trước và sau khuyến mại phải được niêm yết rõ ràng để người tiêu dùng thuận tiện theo dõi và lựa chọn.

Những tháng cuối năm luôn là thời điểm thị trường bán lẻ bước vào mùa mua sắm sôi động, khi nhu cầu tiêu dùng, chuẩn bị cho các dịp lễ hội, Tết Nguyên đán và mua sắm quà tặng của người dân gia tăng.

Chuỗi sự kiện được kỳ vọng sẽ mang đến không gian mua sắm tập trung quy mô lớn, quy tụ đa dạng sản phẩm thương hiệu trong nước và quốc tế.

Đà Lạt Mega Sale năm 2026 có sự tham gia của khoảng 50 doanh nghiệp, khoảng 130 gian hàng, với gần 200 nhãn hàng trong và ngoài nước.